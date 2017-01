“Desplome inminente de las temperaturas“

Llega la segunda quincena del mes de enero, llegan los cambios. Hace unos días veíamos por televisión, de manera muy lejana, el temporal que azotaba a Centroeuropa y Europa del Este. Mientras tanto, en Orihuela el mercurio superaba ligeramente los 20ºC. Ahora, el ‘crudo invierno’ también se dejará notar en nuestro país, excepto en el archipiélago canario.

¿A qué se debe este episodio venidero? Por un lado, ascenso de latitud y reforzamiento del Anticiclón sobre el interior de Europa. Por otro lado, formación de una Borrasca en el Mar Mediterráneo, frente a las costas del sureste peninsular. La ubicación de los dos centros de acción crea un “pasillo perfecto” para que se cuele una masa de aire frío de origen polar que afectará a la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología tilda a este episodio como “Ola de Frío”, indicando como duración del martes 17 al jueves 19 (ambos inclusive).

Sin lugar a dudas, una de las inquietudes de este episodio que se avecina es si va a nevar a nivel del mar o no. Lo cierto es que no se descarta que la nieve haga acto de aparición a cualquier cota en la madrugada y primeras horas diurnas (amanecer) del miércoles en puntos costeros de las provincias de Alicante y Murcia. Esta posibilidad se asocia al notable descenso térmico que estará consolidado en ese momento, junto a la entrada de una banda de precipitación (intensidad mayormente débil) procedente del Mar Mediterráneo. Rápidamente, camino del mediodía, la cota de nieve subirá a 200-300 metros. Por tanto, en las sierras de la comarca de la Vega Baja del Segura existe la posibilidad de alguna “enfarinada” (nevada débil) en la madrugada y amanecer del miércoles, y en la madrugada y amanecer del jueves. A nivel ciudades de la Vega Baja, es difícil pero no imposible. Solo existe la posibilidad de ver caer algunos copos esporádicos (aguanieve) en la madrugada y amanecer del miércoles, sobre todo hacia la costa, pero en principio es poco probable que lleguen a cuajar (sin descartar alguna sorpresa, por supuesto).

Quedémonos con las ideas claras y lo más destacado. Martes, irá llegando la masa de aire frío, notándose especialmente cuando se ponga el Sol. Miércoles, día más frío de la semana, con temperaturas bajo cero en buena parte de la Vega Baja, y posibilidades de que haya nieve en las sierras y veamos caer algunos copos en las ciudades. Jueves, sigue el ambiente frío, alta probabilidad de lluvia, viento con rachas puntualmente moderadas a fuertes y fenómenos costeros (oleaje). Viernes, nuevo día gris, con alta probabilidad de seguir acumulando lluvia y notándose una ligera recuperación de las temperaturas. Fin de semana, todavía con la presencia de nubosidad, probabilidad de algún chubasco residual y esporádico el sábado, y tendencia a ir sumando grados muy poco a poco.

Dado que se trata de una configuración atmosférica muy compleja, les invito a seguir todas las novedades y actualizaciones de la situación meteorológica en la página web (www.meteorihuela.com) y en las redes sociales Facebook (www.facebook.com/meteorihuela), Twitter (www.twitter.com/meteorihuela) e Instagram (www.instagram.com/meteorihuela) de MeteOrihuela. Vean la nieve o no desde sus ubicaciones, tendrán información de donde poder acudir a contemplarla y disfrutar de ella en los enlaces anteriores.