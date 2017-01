La trolera y el jeta

«La tenacidad lo es todo». Periandro de Corinto (siglo VII a. C.), considerado uno de los Siete Sabios de Grecia.

Los populares ya tienen su causa opositora para este año (bueno, no es novedad: también la fue el pasado), que no es otra que la rebaja del IBI, esa que el gobierno tripartito y plural ha hurtado a los contribuyentes desde que está en la poltrona. Así que el PP va a seguir reclamando el descuento en la contribución durante todo el año natural, más allá incluso de los periodos oficiales de rebajas. Que se preparen. Lo anunció, solemnemente, el portavoz adjunto, Vicente Granero, en el Pleno extra de esta semana que santificó (laicamente, por supuesto) el presupuesto municipal para este año, tras rechazarse las alegaciones por improcedentes e inoportunas, como está mandado. La cuestión es que al PP no le gusta ni poco ni nada que no se reduzca el recibo del IBI que ellos subieron por imperativo legal de Madrid, con propina de Latour incluida, para sanear las maltrechas cuentas socialista-compromisarias de la etapa anterior. Ahora que ha pasado lo peor, creen Mercedes Alonso y los suyos que debe bajarse al menos un 7% para quedarnos como antes del incremento de Montoro. Pero el tripartito, ni caso. Y encima, Ciudadanos va y vuelve a apoyar el afán recaudador del gobierno plural y de progreso, olvidándose también de sus reivindicaciones anteriores en el mismo sentido. Por si fuera poco, Granero asegura que David Caballero y sus compañeros les roban las ideas a los populares, y así se lo volvió a decir en la sesión. Al parecer, según los indicios reunidos por el equipo de investigación popular, los ediles ciudadanos se encaraman de madrugada hasta Calendura y desde allí se deslizan, cual ninjas palmereros, por la fachada de la casa verde hasta los aposentos populares, donde fotografían y escanean todas las ideas y papeles que encuentran en su sigiloso y rufianesco recorrido. «¿De dónde si no iban a sacarse 70 propuestas para los presupuestos, si no llegan ni a 30?», vino a argumentar el contumaz azote del tripartito y adláteres. Por eso no pudo reprimirse y le espetó al portavoz de C's que tenía mucha jeta, por robarles las proposiciones y dejarlos sin ninguna iniciativa que presentar a las cuentas municipales. Eso no es juego limpio. Pero no quedó ahí la cosa. Porque, sembrado como estaba, el viceportavoz popular acusó a Mireia Mollà de contar «trolas». La compromisaria replicó que para troleros, los del PP, y la cosa, como era de suponer, siguió por estos y otros derroteros. Y mientras, el IBI sin bajar.

Y eso que Granero y los suyos no sabían aún en ese momento que Mollà estuvo en una fiesta de Nochevieja en Torrellano y que intervino, como autoridad que es, para evitar que la Policía Local cerrase el local antes de que casi hubiesen acabado de engullir las uvas, por tener música sin permiso y duplicar el aforo. Si Granero lo llega a saber, la hubiese llamado, además de trolera, juerguista y aforada. O algo peor. El tema lo denunciaron los ediles de Ilicitanos, @CMR y Fernando Durá, que gracias a su red de informadores secretos camuflados en farolas, papeleras y en el capó de algún coche patrulla, se hicieron con el atestado que levantaron los agentes del incidente. Mercedes Alonso y su jefe provincial y sin embargo amigo, José Císcar, tras comer el viernes con la jefa regional, Isabel Bonig, y afiliados y cargos comarcales, pusieron el grito en el cielorraso del restaurante, y entre brindis, discursos y las muestras de sana camaradería que caracterizan al partido, declamaron que el comportamiento de la lideresa compromisaria era más que grave, gravísimo, y que iban a ver si emprenden alguna acción. No especificaron si sería civil, penal o bursátil, pero bien podría el PP presentar una moción para que se prohiba a la edil torrellanense entrar en fiesta alguna, cantar en excursiones en autobús y gesticular en los plenos. Para que aprenda a respetar las normas y a los agentes. Mollà, por su parte, niega la mayor, y asegura que no estaba de parranda, que ella únicamente pasaba por allí y que medió con los agentes a petición de sus convecinos para evitar un altercado si se desalojaba el local en plena Nochevieja. Y que solo llamó por teléfono al jefe policial para desearle un feliz año nuevo. O sea, que su intervención aseguró el mantenimiento del orden público, como es deber de toda autoridad. «¡Eso es una trola!», aseveran Ilicitanos y PP, que prometen seguir insistiendo en tan grave asunto. Como con el IBI. Atentos.

Volviendo al ágape popular precongresual, a su término los periodistas tuvieron ocasión de escuchar también al presidente de la Diputación, César Sánchez, explicarse sobre por qué no aparece ninguna imagen de Elche en el nuevo vídeo promocional de la Costa Blanca, exclusión que ha ocasionado las airadas protestas del alcalde, Carlos González, y de la responsable de Turismo, mismamente Mollà, argumentando lo de los tres patrimonios de la Humanidad y demás atractivos del municipio, que los tiene y muchos. El responsable provincial aclaró sin aclarar nada que la Dipu lleva a Elche en el corazón y que para demostrarlo ha incorporado al logotipo turístico el color verde loro, que representa al Palmeral ilicitano y, de paso, la integridad de la provincia de Alicante. Dicho lo cual, sin pestañear, volvió raudo a acabarse el postre que se había dejado a medias. Nos quedamos más tranquilos, sin duda. Si está el verde, está Elche. Eso es lo que se lleva ahora, rollos experienciales y nada de imágenes de palmeras, arroz con costra, el Hondo, museos o playas. Eso está obsoleto. Colores, colores es lo que mandan los nuevos cánones de la promoción turística. Por supuesto, Alonso y Císcar asintieron y volvieron también a acabarse sus postres. Pero el alcalde seguro que insiste y se lo dirá a Sánchez en su próximo encuentro. Que será después de que se vea con Mónica Oltra. Verde que te quiero verde...