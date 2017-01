Una musa para cualquier ocasión

El restaurante La Musa de Velarde en Elche es la definición del local para compartir platos y que igual te vale para un roto que para un descosido. Es perfecto prácticamente para cualquier ocasión. Puedes ir con tu pareja, con la familia, con niños, de negocios, con un grupo de amigos... Un concepto de local muy bien pensado.

DÓNDE La Musa de Velarde. C/ Velarde 17, El che. Tno: 965 450 857

Porque el único problema que tiene es que está algo escondido, en la calle Velarde (de ahí el nombre), que no es de paso, por lo que no entrará alguien por casualidad al pasar por la puerta. Pero no le hace falta porque se ha hecho un nombre y una reputación suficientemente sólida como para que la gente lo conozca de sobra sin tener que caer por azar.

La carta se divide en tapas, ensaladas, carnes y pescados, además de una selección de buenas hamburguesas. Se completa con los postres y un apartado especial de cócteles. Es una carta que han ido cambiando, porque desde mi primera visita a esta última han aparecido platos nuevos y han eliminado alguna opción como la 'degustación de tapas' que tenían hace un tiempo por 25 euros y que ya no encontré (sería muy interesante recuperarla). Además, el menú diario por 12 euros es muy completo, siendo otra buena posibilidad para conocer su cocina. No faltan los productos de calidad y muchos guiños a la gastronomía sudamericana, consiguiendo mezclas más que interesantes.

Creo que es un local para centrarse en los platos a compartir. Aunque siempre puedes pedir algo más contundente e individual con las carnes, pescados o hamburguesas, todo de muy buena calidad. Pero la parte de 'tapas' destaca por su variedad y elaboraciones cuidadas.

Si vas con niños, será perfecto pedir sus croquetas de jamón o de roquefort con nueces. Ambas perfectamente fritas, nada aceitosas, melosas y con sabores bien definidos. También sus chips de pollo o el crujiente de berenjena, bacon y mozzarella, acompañado de dulce de tomate y manzana, hará que los niños coman verdura sin protestar. Cualquiera de las hamburguesas las pueden servir al plato y variando los ingredientes al gusto, así como los montaditos. Los más pequeños saldrán encantados.

Si prefieres sabores más potentes, opciones no te faltarán. Mi recomendación es que pruebes el gofre de setas de temporada con virutas de foie. Te tiene que gustar la mezcla de dulce y salado, pero el plato está muy conseguido. La untuosidad del foie une los ingredientes de manera genial. Si sacaran el foie algo más caliente o, incluso, tostado con soplete y unas escamas de sal, sería la bomba. También tienes que probar la coca mediterránea con tomate, cebolleta, albahaca y vinagreta de frutos rojos. Un puntazo la base, extremadamente fina y crujiente.

En los postres hay pocas opciones. He probado el pastel de calabaza y frosting (glaseado) de vainilla con helado de mantecado. Correcto sin más. Excesivamente grande y denso para mi gusto. Pero últimamente casi cualquier postre me parece grande. Creo que va tocando reinventar este punto de las cartas en todos los restaurantes, orientándolas a opciones más pequeñas y a un menor coste. El final debe ser un punto dulce, pero sin saturar.

Merece una mención especial el servicio. En todas las ocasiones que he estado ha sido atento, rápido y amable. Siempre aconsejando y, muy importante para los que tenemos hijos, dando distintas opciones de platos para los niños. Servicio eficiente en un local donde se piden muchos platos a compartir siendo el ritmo siempre perfecto. Acaba un plato y llega el siguiente sin ningún tipo de espera. Ahí se nota un gran trabajo en la cocina de planificación y preparación previa de los platos. Coordinación perfecta de cocina y sala. Garantía de mantener el éxito y reconocimiento que ya tienen.