Memoria histérica

Sí. Han leído bien el titular de este artículo de opinión, no es una errata. En Alicante, la memoria histórica se está convirtiendo en histérica. Y todo ello bajo el manto de la vergüenza y el despropósito en el que está sumida la gestión de tantos temas en nuestra ciudad. Sainete tras sainete cobramos protagonismo a nivel nacional, cuando Alicante debería ser, o mejor dicho, es mucho más y debería ser referente en otros muchos aspectos.

El cambio en los nombres de las calles de la ciudad es, cuanto menos, sonrojante. El tripartito, con la concejal de Memoria Histórica a la cabeza, María José Espuch, aboga por el cumplimiento de la ley, pero no es tan estricto con el resto de leyes cuando el cambio no pasa por el Pleno municipal, cuando las prisas y la urgencia este pasado mes de diciembre en cambiar las placas de las vías alicantinas les hacía pasar por encima, ya no sólo de la opinión popular y el decidir unos nombres u otros y si había que cambiarlos, sino de las medidas cautelares que se habían pedido por el recurso presentado en su momento.

¿Qué urgencia había? ¿Se solucionan los verdaderos problemas de los alicantinos llamando a una calle de otra manera? Sin contar de nuevo con el gasto que ocasiona. A este respecto, Natxo Bellido comentaba en un 'tuit' que costaría menos que una fiesta de pijamas en Andorra. ¿Hacer una cosa mal da licencia para otras? El argumento del 'y tú más' sigue presente y es, junto a la intransigencia y el revanchismo, nota característica en algunos personajes.

Seguiremos saliendo en los medios, seguiremos dando pábulo a todos aquellos que ven nuestra ciudad como un sainete televisivo. Crecimiento económico, paro, limpieza, educación... éstos quizás sí sean temas del interés de los alicantinos. Dedíquense a ello, por lo menos en los años que les queden en el gobierno.