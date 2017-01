Josefina y Miguel. La riña del esparto

Releo 'Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández'. Espontaneidad, pinceladas impresionistas, naturalidad, detalles concretos de su vida y de su relación con su marido, con el mundo que les rodeó. Hay un mucho de etnografía, de costumbres, en esas páginas tan densas. Un ejemplo de oralidad fijado, deletreado renglón a renglón, despaciosamente. Me detengo en una anécdota, entre tantas, de las que aparecen por las páginas de esas memorias. En uno de los regresos de Miguel del frente, estuvieron ambos en Orihuela, a visitar a los padres del poeta soldado. Era martes, día de mercado de la ciudad y su huerta desde hace siglos. Y dieron una vuelta a los puentes, que el dicho popular oriolano manda: «Nunca te acuestes sin dar la vuelta a los puentes.

«Un martes de 1937, fui con Miguel a Orihuela a ver a sus padres. Ya éramos casados. Ese día hacen mercado allí, y en la puerta del cine Salón Novedades, en la baldosa muy ancha, y debajo de ella -ya que entonces no pasaban vehículos- ponían unos tendidos de artículos de esparto, así como esteras, capazos, esparteñas. Miguel se paró allí y yo temblé con el temor de que se comprara un par de ese 'fino calzado'. Haciéndole la contra a todo, se compró dos pares, poniéndoselas en el hombro, cayéndole dos delante y dos detrás, puesto que iban con una soga de una a otra cogidas por el talón. Yo le dije que no las llevara de ese modo, que llamaba la atención, y no quiso quitárselas aunque yo le dije que no iba por la calle así con él, y así lo hice. (A mí me quedaban rasgos con mentalidad de la Orihuela). Yo me fui por un lado, llegando antes que él a su casa. A su madre le llamó la atención verme llegar sola, y le conté lo ocurrido. Al rato lo vimos venir en la misma postura, en el centro de la calle en la puerta de Carlos Fenoll, hablando con éste».

Y es que, a lo que parece, Miguel no sólo se compró los dos pares de esparteñas susodichas, no, sino que antes de la compra estuvo hablando largo y tendido del esparto y del trabajo alrededor del mismo. Cuánto trabajo, cuánto amor había en cada uno de los artículos manufacturados, qué de belleza en cada forma creada, en cada pleita, qué maravilla de artesanos del campo, en realidad todos los campesinos sabían del arte del esparto desde los siglos de los siglos, cómo habría disfrutado allí Alberto el vehemente, «el de la mano encrespada y esparto ansioso», cuánto afán, cuánto sudor, en cada uno de los elementos del ajuar espartero de las gentes de aquellos tiempos. Cuánta historia del esparto bajo cada diseño. Que si la corta de las atochas, que si el secado, que si las balsas para curarlo, que si el majado, que si la técnica de tejido, que si cada artículo para cada función.

Un mundo de esparto ante sus ojos: cestos, cestas de todos los tamaños, cofas, cofines, esparteñas, aguaderas, albardas, sarrias, seras, serones; capazones, capazos, capacicos, esteras y estorines, abanicos para la lumbre, sarandas y sebailes para la recolección de los dátiles, bozales, ronzales, zurrones; manojos de fibras de esparto para atar lechugas y escarolas, para atar las espalderas de las tomateras; cordetas para los zarzos de los gusanos de la seda, para las bardisas de los corrales; filetes para los haces del cáñamo; lías de fala para atar los capuruchos y la ramas de dátiles de las palmeras; largas y fuertes sogas de palmerero, soga curada para el asiento de las sillas; hueveras y polleras, recipientes para purgar caracoles y serranas, mandiles para los machos de las cabras, y tantos otros instrumentos del generoso repertorio realizado con esparto, sierra y aire. Una planta tan importante para las clases humildes.

Formas, colores pajizos y ocres, olores característicos del esparto en todas sus modalidades, olor seco y acre a laderas de las sierras, a tomillo y romero. Miguel estaba encantado con los resultados primorosos de aquellos trabajos manuales. Le había contado el poeta a su mujer, en alguna ocasión, cómo venían al mercado los campesinos, los martes, a lomos de burra, tejiendo cordeta o pleita para aprovechar el tiempo del camino, desde el campo de La Matanza, desde Benferri, incluso desde la lejana Abanilla. Había alguno que al llegar al mercado llevaba ya una cuerda, o pleita, de más de cincuenta metros arrastrando tras la montura.

En aquellos momentos, junto al puesto del esparto, Josefina apenas le hacía caso y se estaba poniendo nerviosa. Miguel pasó enseguida, no podía parar, parecía que le daban cuerda, a hablar del mandil del macho de las cabras y a explicar para qué servía. El mandil, de esparto, por supuesto, servía para que el macho no cogiera a las cabras, para que no las montara. Ella se iba poniendo colorada ante la prolija explicación de la función del mandil. El macho, que siempre está salido, quiere montar a las cabras a todas horas; la manera de evitarlo: el mandil, una especie estorín o de rodete hecho de pleita, de unos veinticinco centímetros de diámetro, con una correa de esparto o de cuero. El rodete se le coloca al animal tapándole la salida de instrumento y se ata, correa mediante, en la espalda. Cuando el machote quiere coger a la hembra se encuentra con un problema de esparto. Sonreía Miguel y miraba de reojo la cara de grana de Josefina, que esperaba con impaciencia, dando alguna patadita de cabreo en el pavés de la calle. Cómo le habría tapado la boca. Pero la cosa no terminó con la disertación mandileña. Lo peor llegó. Al Miguelico se le vinieron a las manos dos pares de esparteñas de las más grandes que había.

No te las compres, Miguel. Y si lo haces no te las cuelgues al hombro. Pues no Señor, no le hizo caso a su mujer. No se compró un par. Se compró dos. No regateó Miguel el precio de las esparteñas con el camarada espartero. Y se las echó al hombro derecho a lo aguaderas, con mucho estilo. Ahí te quedas, le dijo Josefina, con su pizca de genio. No iba ella a ir al lado de uno que parecía un huertano, y más que un huertano un campesino. No quería que la gente la viese en compañía de un rústico. Que se fuera a la casa de sus padres por su lado que ella llegaría por el suyo.