Cartagena debuta con cambios en el once

Mario Cartagena Cuesta, de sólo 26 años, cumplirá este domingo un sueño: dirigir a la primera plantilla de CD Eldense. Se trata del cuarto preparador del colista del grupo tercero de segunda B que este domingo recibe, en duelo inédito en el Nuevo Pepico Amat, a la AE Prat. Cartagena, que no podrá sentarse en el banquillo al no haber finiquitado el contrato del anterior entrenador, Mario Barrera, no podrá alinear al lesionado Gotor, pero sí podrá contar con la mayoría de los últimos fichajes cumplimentados por la entidad deportivista si exceptuamos al guardameta italiano Alessandro Zanier y al lateral catalán César Rodríguez. El joven preparador de Elda anuncia muchos cambios en un once titular más complicado de vaticinar que nunca. También tiene previsto convocar futbolistas del filial que no ha querido desvelar. Por lo demás, se espera una aceptable afluencia por el debut del nuevo técnico y de buena parte de las nuevas adquisiciones que han despertado cierta expectación en Elda.

ELDENSE-AE PRAT Carlos Molina; Esteban, Carbonell, Fede Ruiz, Chema Antón, Joseja, José Sánchez o Maiki, Michael Anaba, Cañadas, Juanjo, Samu o Chaikh. Teixeira; Dot, Barnils, Lario, Ricarte, Javi Lara, Puvins, Putxi, Poved, Alberto Padilla y Rosillo. Guzmán Mansilla, andaluz. 17 horas. Nuevo Pepico Amat.

Por su parte, la AE Prat, llega a Elda con 23 puntos, si bien 18 de ellos los sumó en su estadio. Lejos de su feudo, la AE Prat sólo triunfó en el Rico Pérez.

El Deportivo se va a oponer al rey de empate del grupo tercero con 11 empates en 20 partidos. Los de Pedro Dolera sólo han marcado 14 tantos, 4 de ellos materializados por su pichichi Óscar Muñoz, futbolista que es duda para este domingo. El que es baja segura es Juanjo Prior.

El nuevo técnico del Eldense, Mario Cartagena, pide a la afición del CD Eldense apoyo para el partido que les enfrenta a la AE Prat: «Quiero decirle a la afición del Deportivo que venga al estadio, que el equipo se va a dejar el alma y que vamos a por todas a intentar derrotar al Prat».

Por su parte, el técnico visitante, Pedro Dolera, manifestó que «el Eldense ha hecho muchos cambios durante las ültimas semanas, cuerpo técnico incluido y no sabemos con qué equipo nos vamos a encontrar, aunque seguro que saldrán a tope».