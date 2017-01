El PSOE acusa al PP de haber puesto trabas a la gestión directa

La portavoz del grupo municipal Socialista, Carolina Gracia, fue la encargada de adelantar el contenido del informe del Consell Jurídic Consultiu por la mañana entre críticas a la gestión realizada por el equipo de gobierno del PP en este sentido, al que acusó de poner trabas a la gestión directa con distintos informes a los que, además, no se dio traslado a la oposición. La concejal hizo un repaso de todo el expediente que pudo consultar el pasado martes en Alcaldía y del que llamó la atención sobre algunos de los documentos que contiene, como el rubricado por el interventor accidental en el que indica que por ley no se puede incrementar la masa salarial en más de un 1% «cuando en el presupuesto del 2016 se aumenta en seis millones el capítulo de Personal para incorporar a los 138 trabajadores de la basura, y para eso sí que hay un informe favorable». Ante esto consideró que la solución habría sido declarar directamente como esencial la atención temprana «y ahí ya se habrían quitado ese problema».

También puso el acento la edil en el hecho de que se cambiara la memoria encargada a la consultora Ages sobre el coste del personal, un asunto que ya se trató en Pleno y que se criticó desde las filas socialistas porque se adjudicaban a las empleadas de la atención temprana sueldos superiores al del alcalde en algún caso en caso de que se tuvieran que asumir en la plantilla municipal. El segundo informe, ya rectificado, rebaja de 511.000 a 426.000 el coste del salario de las empleadas algo que para Gracia tampoco era correcto dado que se les siguen incluyendo en algunos caos complementos que no les corresponderían.

Gracia achacó el que no se diera a conocer esta resolución -cuando se produjo su comparecencia el equipo de gobierno todavía no había dicho por dónde iba a ir en cuanto a la gestión-, se debía a que «al PP no le gusta» y cuestionó que se pueda hacer a través de Uryula Histórica porque el Consell no dice que sea esa sociedad, sino que se limita a hablar de una sociedad municipal que cumpla los requisitos legales y que incluya estas competencias en sus estatutos y objeto social. Desde el grupo municipal Socialista se ha cuestionado el estado de las sociedades municipales Surpal y Uryula Histórica porque no han tenido nunca contenido y ayer esto volvió a ponerse sobre la mesa, «porque aún les quedan otras dos empresas municipales con las que hacerlo», espetó Gracia en relación a Orihuela Cultural e Ildo que sí que están en funcionamiento, e instó al equipo de gobierno a que «lo haga a través de la sociedad que considere oportuno, pero que lo haga».