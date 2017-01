Pavón: «Se le olvida que no tiene mayoría absoluta»

El vicealcalde y portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, abandonó ayer el comedimiento al que se había sometido en los últimos meses, pese a los múltiples desencuentros con el alcalde, Gabriel Echávarri.

Se quejó abiertamente de que Echávarri «toma las decisiones de manera unilateral, cuando no tiene mayoría absoluta. No se da cuenta o se le olvida y pretende actuar como si la tuviera. Así no se puede gobernar», lamentó.

Pavón se pregunta «por qué se ha empeñado en generar tanto ruido en estos momentos, cuando todos estamos haciendo esfuerzos para reducirlo. Él va en sentido contrario completamente». En su opinión, su «forma de funcionar no es normal» y le recordó que en un gobierno plural «hay que hablar, no coger atajos».

Preguntado sobre si cree que las decisiones del alcalde sobre la representatividad de Guanyar en la Junta y su número de asesores tienen que ver con su rechazo a la creación de dos direcciones generales, Pavón aseguró que lo desconoce, pero sí que criticó que también esta decisión la haya tomado el alcalde sin consultar a sus socios, pese a que afecta al contenido del pacto de gobierno.

«No le da importancia ninguna a la comisión del pacto de gobierno, da las cosas por hechas», lamentó el vicealcalde. Cuál será su reacción ante este «ataque» a su grupo, tendrá que decidirlo la asamblea de Guanyar Alacant, a la que se llevarán ambos asuntos para que tome una decisión. «La asamblea tiene siempre la última palabra», señaló el líder de Guanyar.