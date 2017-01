Echávarri quita peso político y personal de confianza a Guanyar y desata la guerra

Las aguas vuelven a estar muy revueltas en el seno del equipo de gobierno tripartito de Alicante, que se encuentra una vez más al borde de la ruptura. En lo que va de año se han sucedido los desencuentros, que comenzaron con el rechazo de Guanyar y Compromís a la creación de dos direcciones generales para los asesores socialistas de Comercio y Fiestas y continuaron con la falta de apoyo del PSOE a la actuación de Guanyar y Compromís en el procedimiento de cambio de nombre de las calles franquistas.

Pero la gota que ha colmado el vaso es la decisión unilateral del alcalde, Gabriel Echávarri, de quitarle a Guanyar un representante en la Junta de Gobierno Local y un asesor. Medidas, ambas, que justifica en la pérdida de peso que sufrió con la salida del equipo de gobierno y del grupo municipal, pero no de la Corporación, de Nerea Belmonte, hace ya casi un año.

Guanyar aclara que si se toman estas decisiones será con su firme oposición y que llevará el asunto a la asamblea de la formación para decidir si es motivo suficiente para romper el pacto de gobierno. El alcalde comunicó el pasado 3 de enero al vicealcalde y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, vía correo electrónico, su intención de quitarle este año un representante en la Junta de Gobierno Local.

Según el alcalde, la medida busca «adecuar» la Junta a «la realidad» política actual, en la que Guanyar ha perdido un concejal de los seis que tenía al inicio de la legislatura, debido al pase de Nerea Belmonte al grupo de los no adscritos. «En ningún caso voy a adulterar la realidad y que el PSOE tenga más o igual representantes en la Junta de Gobierno que la suma de Guanyar y Compromís», aclaró el regidor socialista. Y es que, de diez integrantes actuales se pasaría a nueve, por lo que el PSOE mantendría sus cuatro, Guanyar se quedaría con tres y Compromís conservaría sus dos representantes.

La potestad para establecer la composición de la Junta de Gobierno la tiene el alcalde, que puede modificarla cuando quiera mediante decreto. Y eso es lo que tiene pensado hacer de cara ya a la Junta del día 24, porque la del 17 ya está convocada con su composición actual.

En cuanto al tema del asesor, Echávarri lo planteará en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Asegura que no cree que haya «ningún problema», puesto que el pacto de gobierno establece un asesor por concejal y Guanyar, en estos momentos, tiene uno más de los que le correspondería. «No hay nada raro, si Nerea abandona el acta y corre la lista, se le devolverá», señala.

Lo que ni Guanyar ni Compromís entienden es por qué ha decidido tomar estas decisiones el alcalde casi un año después de que Belmonte pasase a los no adscritos. El líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, se mostró ayer indignado con esta nueva decisión unilateral del alcalde que, en cualquier caso, consideró que debería debatirse en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno convocada para el día 25. Le acusó de querer «sacar ventaja política del transfuguismo». Pavón señala que en marzo de 2016 Víctor Domínguez sustituyó a Nerea Belmonte en la Junta de Gobierno y que «el resto de concejales respaldaron la decisión y no pusieron ningún impedimento». Añade que el pacto de gobierno establece un número de representantes en la Junta por cada grupo y que se basó en «el apoyo electoral recibido por Guanyar en las urnas, que no varía por el transfuguismo de Belmonte, al que no hay que dar más peso».

El vicealcalde explica que no hay ninguna obligación legal de modificar la Junta ante los cambios en los grupos, por lo que se trata, exclusivamente, de una decisión «personal» del alcalde que no entienden.