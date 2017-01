Ruiz critica el gasto de 43.800 euros del SYA y 9.000 en viajes

Con un paquete de facturas compareció ayer el socialista Víctor ruiz para denunciar los gastos ejecutados por el equipo de gobierno tanto en el simposio agroalimentario cuya celebración no cuestionó, aunque si el dinero que se empleó para ella, como en viajes de concejales a distintos sitios «porque el alcalde mintió cuando me dijo en el Pleno que el Ayuntamiento nunca le había pagado un viaje». Ruiz dijo que el gasto el evento que reunió a numerosos expertos en agroalimentación en La Lonja alcanzó los 43.800 euros «en dos días, lo que significa ventilarse el 30% del presupuesto de la Concejalía de Agricultura en ese tiempo», afirmó. Así relató los gastos de una actividad que dijo que se podría haber hecho «con la misma calidad pero con menos derroche» y precisó que se emplearon 600 euros para un fotógrafo, 4.000 en mobiliario y decoración, casi 17.000 para los expositores que montó una empresa de Madrid, dos catering de 4.500 euros; 275 pelotas a razón de 600 euros; 881 euros en arroces con costra y 522 en 150 raciones de degustación, además de 700 euros en dulces y 954 en 174 botellas de vino. Ruiz calificó de «insultante» encontrar facturas de este tipo y dijo que el PP «no arregla lo que pide la gente», poniendo como ejemplo los desprendimiento de la calle Torreta «pero la realidad es que tiene dinero para lo que quiere».

Así hiló su comparecencia con el segundo tema del que habló, a raíz de la pregunta que hizo en Pleno al alcalde en el mes de noviembre sobre el pago de las multas impuestas al coche de Alcaldía del que afirmó que no existe registro de uso desde que no lo conduce un agente de la Policía Local como en el pasado mandato. Así dijo que Bascuñana «mintió» en el Pleno, «y como me pidió que le demostrara que se equivocaba lo voy a hacer». El socialista mostró la documentación sobre el requerimiento del 11 de enero del 2016 que pedía la identificación del conductor del vehículo 'pillado' a 121 kilómetros por hora en un tramo señalizado a 100, y el 10 de febrero, un mes más tarde, se comunicó que como no se había identificado la infracción se pasaría por la Agencia Tributaria. Lo mismo ocurrió con una multa del Ayuntamiento de Madrid de 180 euros «por incumplimiento de identificación del conductor».

Víctor Ruiz dijo que no tiene conocimiento de más multas pero en todo caso consideró que no debe ser el Ayuntamiento, sino la persona que conduzca el coche en cada momento, la que las pague, y continuó con la contestación del alcalde en la misma sesión plenaria de noviembre cuando le dijo que a él el Ayuntamiento nunca le había pagado ningún viaje. Para demostrar sus acusaciones el edil mostró varias facturas de una agencia de viajes con gastos de casi 9.000 euros ocasionados por concejales puesto que omitió los de los funcionarios, y puso algunos ejemplos como una noche en Valencia a nombre de Emilio Bascuñana, otra de Bascuñana y Almagro por valor de 238 euros y señaló sobre todo la noche del 9 al 10 de mayo cargada a Emilio Bascuñana en una habitación individual por 470 euros en un hotel de Granada. «Esto demuestra que no son personas a las que les guste contener el gasto», concluyó.