Reacciones a la suspensión cautelar

Gabriel Echávarri

Alcalde



«Nunca nos hemos sentido cómodos con las formas»



El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se desvinculó ayer de los errores de sus socios al asegurar que desde el grupo del PSPV «nunca» se han sentido «cómodos» con las «formas» empleadas para el cambio de calles franquistas por parte de sus socios de gobierno, Guanyar y Compromís. «Sin olvidar que se trata de cumplir la ley, nosotros lo hubiésemos hecho de otra manera», resaltó el alcalde.



María José Espuch

Concejal de Memoria Histórica



«El PP nos ha devuelto a 1939, va a ser esperpéntico»



La concejal de Memoria Histórica, María José Espuch, calificó ayer de «vergüenza» el recurso judicial del PP contra el cambio de las calles franquistas. «Hoy el PP nos ha devuelto a 1939», lamentó, y aseguró sentirse «sorprendida» por el auto. Para la concejal, «va a ser esperpéntico y un espectáculo que no se puede calificar, cuando se quiten placas dedicadas a demócratas para poner la de un fascista».



Daniel Simón

Concejal de Estadística



«No creo que quepa responsabilidad política»



El concejal de Estadística, Daniel Simón, dejó claro que no piensa dimitir por el asunto de las calles franquistas. «Cuando un concejal ejecuta un acuerdo de Junta de Gobierno, que deriva de un proceso de participación ciudadana, que está en los programas electorales, no creo que quepa responsabilidad política», argumentó el edil. Respecto al coste del auto, consideró que será reducido.

Luis Barcala

Portavoz del PP



«El tripartito aplicó el rodillo de forma revanchista»



El portavoz del PP, Luis Barcala calificó de «varapalo muy gordo» para el tripartito el auto judicial sobre las calles franquistas y consideró que demuestra que el equipo de gobierno tramitó este asunto «de la peor forma posible» porque soslayó a la Comisión Memoria Histórica y apostó por aplicar «criterios sectarios para aplicar la Ley». «El tripartito aplicó el rodillo de forma tendenciosa y revanchista», señaló.



Yaneth Giraldo

Portavoz de C's



«La chapuza la vamos a pagar todos los alicantinos»



La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, lamentó ayer que la «improvisación» y «las chapuzas» del tripartito «las vamos a pagar todos los alicantinos». Consideró que el auto demuestra que «el procedimiento que ha seguido el tripartito no es el debido». La edil defendió la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica pero «de forma adecuada» y resaltó que tenían razón cuando desde su grupo pedían la suspensión.