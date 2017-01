El Consell admite que la llegada de Ikea tendrá que esperar al desarrollo de un plan parcial

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, vinculó ayer la llegada de una tienda de Ikea a Alicante con el desarrollo de un plan parcial. Es decir, la misma figura que se intentó en el malogrado Plan Rabasa.

No habrá atajos, admitió la responsable autonómica, que indicó que, aunque se trabaja en una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para incorporar una nueva figura que agilice la tramitación, los programas de inversión estratégica sostenible, PIES, «todavía no es una realidad», por lo que no podría aplicarse en el caso de Ikea.

Así las cosas, habrá que recurrir, de nuevo al plan parcial que, como lleva advirtiendo desde hace meses el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, no es algo ni sencillo ni rápido de tramitar. Hay que tener en cuenta que el Plan Rabasa, al margen de sus problemas judiciales, estuvo estancado durante años por la cantidad de informes sectoriales necesarios para su aprobación.

Hay que tener en cuenta que Rabasa es suelo no urbanizable, hay que cambiar la clasificación y esos trámites no son rápidos. Requiere una evaluación de impacto ambiental y no depende solo del Ayuntamiento. La Generalitat tiene que dar el visto bueno, como explicó Pavón hace unas semanas.

En cualquier caso, pese a que en Alicante se da por hecho que las negociaciones con Ikea, aunque en la sombra, están avanzadas, la consellera se desligó ayer completamente de este proceso. Y es que Salvador asegura que su departamento no tiene constancia de que Ikea se haya dirigido al Ayuntamiento de Alicante para trasladar su intención de instalarse en la ciudad.

Apuntó que la Conselleria «sigue sin conocer» si se han producido contactos con Ikea y «está a la espera de que presenten el nuevo proyecto y la ubicación». Ello pese a que se llegó a filtrar el nuevo plan presentado hace unos meses.

Salvador explicó que acordó con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que cabía esperar a que Ikea «manifestara al Ayuntamiento que tenía voluntad de ubicarse en Alicante y dónde quería hacerlo» y que presentara «un nuevo proyecto».