Domingo Soler aprovechó su comparecencia de ayer para referirse a la salida del Partido Popular de la Alcaldía de la localidad alicantina de Benissa, y señaló que «ha sido por la decisión de un concejal de Ciudadanos, pero no se pueden extrapolar situaciones de otros pueblos». En este sentido tendió la mano a los grupos municipales de Ciudadanos y Sueña Torrevieja en el Ayuntamiento e indicó que «los partidos que están en la Corporación y no son el PP que representa a la corrupción deben incorporarse al gobierno». Soler dijo que «si tenemos que hacer un círculo sanitario ante el PP tienen que acceder al gobierno sin ningún problema», y añadió que «es la mano que les tiendo yo para hacer algo por Torrevieja y no contra el Partido Popular», añadiendo que «para estar a favor de Torrevieja, hay que estarlo de la ética en las situaciones generales de la política». Soler se mostró convencido de que «tarde o temprano los partidos de la oposición que no son el PP tienen que venir al gobierno porque nos hacen mucha falta en estas circunstancias». El edil también señaló que «nadie del gobierno municipal se ha sentado con estos grupos políticos a dialogar -Sueña salió hace apenas unos meses- pero remarcó que «aquí queda hecho el anuncio público». Ante este ofrecimiento Soler apostilló que «yo no voy a ir a cafeterías con gintonics como hacen otros para dialogar».