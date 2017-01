El recibo del IBI trae cola este año

Algo más de una hora duró ayer el Pleno extraordinario convocado para someter a votación la aprobación definitiva del presupuesto municipal, unas cuentas que salieron adelante con los votos a favor del tripartito, tras desestimar las alegaciones presentadas, y de Ciudadanos. Los concejales del PP e Ilicitanos por Elche votaron en contra, por lo que no hubo sorpresas al seguir el mismo guión que en la última sesión plenaria del 2016, en la que se debatió este asunto.

Pese a ello, en este punto de los cuatro que se abordaron -el resto fueron las modificaciones de ordenanzas fiscales del IBI, recogida de residuos sólidos y terrazas en vía pública- se produjo la mayor confrontación entre los grupos municipales. En primer lugar intervino la edil de Hacienda, Ana Arabid, quien aseguró que las alegaciones presentadas -un total de cinco-no se ajustaban a los criterios establecidos en la ley, y defendió que el presupuesto del 2017, que entrará en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, es «solidario, inversor y equilibrado».

El edil de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, consideró que las cuentas municipales «son un despropósito» y criticó que «no hayan incluido» acuerdos plenarios como la puesta en marcha de ascensores en todos los centros escolares, una competencia, según le replicó la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, que corresponde a la Conselleria.

El portavoz adjunto popular acusó a Mollà de «contar trolas» y a Caballero de «tener jeta»

La tensión comenzó a subir tras la intervención del portavoz de Ciudadanos, David Caballero, quien argumentó su voto a favor del presupuesto, al incluir casi la totalidad de las propuestas de su grupo, aunque advirtió al equipo de gobierno que este gesto «no es un cheque en blanco». Además, arremetió contra el PP, «el partido más votado y con cero propuestas» y le echó en cara que «vuelven a repetir lo mismo y a criticar lo que no venga de sus filas».

El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero advirtió a Caballero de que peligra su puesto «por apoyar a Compromís» y respondió a Arabid sobre la alegación presentada por los populares para pedir la reducción del IBI, que fue rechazada. «No compartimos su política fiscal, somos los únicos que hemos pedido una rebaja del 10% y este año no había excusa económica para que no se redujera». Este impuesto traerá cola este año también, ya que amenazó con seguir batallando para lograr esa bajada en el recibo. No obstante, en su alocución admitió que el PP tuvo que subir esta tasa la pasada legislatura, ante las acusaciones de Arabid.

Asimismo puso de manifiesto el desacuerdo del PP con «los 200.000 euros en políticas de asesores y personal de confianza». Puso en duda los procesos de selección de contratación de personal y criticó que el Ayuntamiento vaya a destinar 600.000 euros a la peatonalización de la Corredora. También sacó a colación la alegación de Volem Palmerar, «a la que pertenece una exconcejal del PSOE» y señaló que en su escrito «piden que se aumente la partida de publicidad», lo que opinó que «es un retrato». Criticó también que el Ayuntamiento no haya firmado este año el convenio con la Escuela de Organización Industrial (EoI).

Contundente

La respuesta de Mollà fue contundente: «El presupuesto para relaciones institucionales no sube ni un euro» y desacreditó a Granero frente a otros concejales populares como Martínez Pujalte. Aseguró que durante la legislatura del PP el gasto en asesores fue de 100.000 euros más y advirtió de que con el tripartito «no habrá que pagar indemnizaciones si alguno de los funcionarios de empleo se tiene que ir» y mencionó el caso del anterior gerente de Visitelche.

Puntualizó que el acuerdo la con la EOI no se suscribió al haber modificado el Gobierno central los criterios «de forma que el 70% del salario joven pasa ahora al profesor», un cambio al que se opuso.

En el segundo turno de palabra Granero acusó a Mollà de «contar trolas», en relación con este último asunto, y a Caballero de «tener jeta» porque «Ciudadanos se copia de nosotros» y mencionó algunas de las iniciativas planteadas por los populares que, según su versión, C's hizo suyas.