La adjudicación del Centro de Protección Animal se paraliza hasta resolver el recurso de Asoka

El concejal de Contratación, Francisco Sáez, relató ayer los pasos que ha seguido desde su inicio el expediente para la licitación de la gestión del Centro de Protección Animal y adelantó cuáles serán los siguientes en los que se tendrá que decidir entre las dos ofertas presentadas, la de la Asociación Asoka que durante los últimos años ha llevado esta instalación y la de una empresa que también ha optado al concurso. El procedimiento se encuentra en estos momentos paralizado a la espera de que la Mesa de Contratación resuelva el recurso interpuesto por Asoka, cuya oferta fue en un principio la mejor valorada pero que se desestimó con posterioridad por considerar que no se acreditaba correctamente la solvencia económica, motivo que llevó a dictar la resolución del 4 de enero en la que se comunicó a la asociación que quedaba fuera del proceso y se pedía la documentación al segundo clasificado.

En este punto, el portavoz del equipo de gobierno dijo estar «sorprendido» por el hecho de que el socialista Víctor Ruiz exigiera el día antes que la adjudicación fuera para una determina asociación, en este caso para Asoka, cosa que ayer también defendió la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, y añadió el popular que su sorpresa se debía al hecho de que el proceso está en marcha y recordó que en manos de la Mesa de Contratación «en la que no hay ningún político de ningún grupo». Así, precisó que a la resolución del día 4 siguió la interposición de recurso el día 5 por parte de Asoka, que manifestó su disconformidad con la misma y que el pasado lunes Sáez firmó una nueva resolución que paralizaba la anterior a la espera de resolver el recurso. «La mesa tiene que reunirse y ver si tiene cabida, si la tiene, se adjudicará a Asoka y si no se seguirá con el procedimiento», aseguró el edil que añadió que el servicio «no está adjudicado a nadie», y precisó que «yo no voy a tomar una decisión contraria a lo que dicten los técnicos», que volverán a reunirse a principios de la próxima semana.