Pérez denuncia que el alcalde no retira las pintadas en contra de la Cruz de los Caídos

El concejal no adscrito, Javier Pérez, ha denunciado que el equipo de gobierno no ha retirado las pintadas contra la Cruz de los Caídos que se realizaron hace más de diez días. Para el exalcalde el actual primer edil no se ha implicado en retirar las encontradas junto al monumento, en el colegio La Purísima o en varias viviendas de personas de la plataforma de apoyo al símbolo.

Para el edil en la oposición las pintadas «siguen donde estaban a pesar de haber transcurrido diez días, con cinco jornadas laborables de por medio». Así manifiesta que le consta que en estos días «ha estado trabajando más de la mitad de la plantilla del Ayuntamiento, con cinco pintores incluidos, y para borrarlas es suficiente con una persona que dedique quince minutos a esa cuestión y, por tanto, no hay que paralizar otros servicios».

Pérez subraya que los hechos demuestran que «el alcalde ha mentido una vez más y nos tiene acostumbrados a que sus compromisos no valen para nada» y arremete que «estas pintadas no han sido eliminadas porque no le ha dado la gana hacerlo porque, por lo que se ve, son de su agrado a pesar de que ofenden los sentimientos de miles de callosinos».

Para el concejal no adscrito el comunicado de repulsa que realizó Francisco Maciá al día siguiente de la aparición «solo demuestra su cinismo, radicalidad y su desprecio por una parte muy importante de la sociedad callosina» y asegura que no ha cumplido su compromiso porque dijo en el escrito que «ya se habían dado órdenes para limpiarlas en el más breve plazo posible».