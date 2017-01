La oposición arremete contra el primer edil por la gestión de los residuos

El primer Pleno de fiscalización del presente mandato municipal, solicitado por la mayor parte de la oposición conformada por los once concejales del Partido Popular, se saldó ayer con los tres puntos que formaban parte del orden del día aprobados de disconformidad. Los populares contaron en dos de ellos con el apoyo de las dos ediles de Ciudadanos y la abstención de los dos representantes de Sueña Torrevieja. El resultado evidenció la situación de clara minoría en la que se encuentra en la actualidad el gobierno presidido por el alcalde, José Manuel Dolón.

Uno de los que acaparó mayor atención y en el que se invirtió más tiempo fue el de la fiscalización del expediente de contratación de la recogida de residuos sólidos y su transporte, la limpieza viaria y el mantenimiento de la costa. Su tramitación constituyó una de las primeras gestiones del actual equipo de gobierno nada más acceder al Ayuntamiento y cuyo final de recorrido fue el del archivo. El portavoz del PP, Eduardo Dolón, fue quien defendió el punto apoyándose en algunos aspectos del contrato que dijo se inició para que durase cuatro años, además de otros dos más de prórroga. Así señaló que «solamente contemplaba una plantilla de 179 trabajadores, cuando en ese momento era de 219 personas, además de los alrededor de 130 refuerzos que se contratan temporalmente en verano». Dolón refirió también que el proyecto de contrato estaba valorado en 13 millones de euros anuales y preveía «una planta de transferencia a escasos metros de la pista de atletismo municipal» e incidió en que «también se señalaba que se utilizarían camiones de carga lateral con lo que ello supone en la supresión de personal». El popular también dijo que posteriormente «se comenzó a tramitar un nuevo pliego de condiciones con un millón de euros menos en la cantidad global y 190 trabajadores sin refuerzos».

Por su parte el alcalde, José Manuel Dolón, echó en cara a los populares que durante el anterior mandato «tramitaran dos pliegos desde el año 2013 que dividían las contratas, algo que los trabajadores no deseaban» y que fue esa la razón por la que a los 18 días de entrar al gobierno «iniciamos este nuevo contrato transitorio hasta que en el mes de noviembre del 2015 los técnicos nos advirtieron de un reparo suspensivo por lo que fue cuando optamos por la municipalización del servicio».

El primer edil insistió en varias ocasiones en que «todo está muy claro» y resaltó que durante el tiempo que lleva en la Alcaldía «ya hemos promovido tres contratos, mientras que ustedes en cuatro años solo iniciaron dos». Además sostuvo que el que se tramita actualmente «se está configurando pese a ser más caro que la municipalización», la cual fue rechazada al no salir adelante el proyecto de presupuestos del 2016. Finalmente la disconformidad salió adelante con los votos de los ediles del PP y la abstención de Ciudadanos y Sueña Torrevieja, mientras que los miembros del gobierno cuatripartito votaron en contra.

El primero de los asuntos que también se fiscalizó fue el del cumplimiento del acuerdo plenario del 25 de febrero del 2016 para la creación de un Consejo Municipal de Turismo, donde los populares aceptaron una enmienda presentada por Ciudadanos. La defensa estuvo a cargo del popular Luis María Pizana quien recordó que el origen de la propuesta fue el ofrecimiento realizado desde su partido de un Pacto por el Turismo «que siempre ha obtenido una respuesta negativa pese a ser una reclamación de empresarios y ciudadanos». Pizana acusó a la edil de Turismo, Fanny Serrano, de «no haber hecho nada durante un año para dar viabilidad a este acuerdo que obtuvo mayoría absoluta», lo que fue compartido por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán. Por su parte el portavoz de Sueña, Pablo Samper, abogó por integrar en dicho órgano las mesas de Comercio y Hostelería. Serrano en su réplica recordó que durante el periodo 2009-2015 «el PP mantuvo la Agencia Municipal de Turismo sin actividad» y mostró unos estatutos para el nuevo órgano «que podrían presentarse en el próximo Pleno».

La sesión se completó con la supervisión de la gestión del último Taller de Empleo La Laguna concedido a la ciudad donde la concejal del PP, Carmen Gómez, responsabilizó al gobierno municipal de no haber conseguido para este año uno nuevo. El edil de Empleo, Víctor Ferrández, se defendió señalando que «este año ha sido el primero en el que se han exigido empleos homologados y no se disponía de los suficientes» y recordó que del anterior taller «hay 170.000 euros en facturas que no han sido conformadas y que se remitieron al juzgado al conocer que una técnico dijo que se le había falsificado su firma».