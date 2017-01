El Torrevieja pierde en los últimos minutos

El Torrevieja comenzó el año con una derrota en casa en un encuentro que disputó de poder a poder a un Villarreal C que se impuso por 1-2 en los compases finales. Los de Castellón fueron claros dominadores en la primera mitad, rápidos en las recuperaciones y prácticos en sus movimientos pero los salineros se mostraron firmes en este periodo. Tras el descanso los visitantes hicieron un doble cambio para en apenas dos minutos llegar y rematar tres veces a puerta, la última de las cuales, por medio de Simón, se convirtió en el 0-1.

TORREVIEJA 1 VILLARREAL C 2 Lucas, Jorge, Luis Carlos, Martín, Carrasco, Booker (Lewis Rutterford, minuto 56), Pastor, Dani Salazar (Hugo Salamanca, min. 69), Damián, Matheus y Robles. Fuoli, Migue, Nani, Maxi, Pepe, Pablo (Akale, minuto 71), Andréi (Pedrito, min 45), Chuca, Chepe, Simón y Álex (Meseguer, min. 45). 0-1: Simón de disparo ajustado en el 47. 1-1: Jorge de cabeza en el 65. 1-2: Akale culmina un contragolpe en el 87. Campo Hernández. Mostró tarjeta amarilla a los locales Lucas, Carrasco, Dani Salazar y Nico (suplente); por el Villarreal C, amonestó a Pepe y Migue.

El Torrevieja empató con un cabezazo de Jorge y el partido dio un giro con los salineros en busca de la remontada, con un juego veloz e incisivo. La alternancia en el juego fue la constante y en el 41 llegó la jugada clave del partido. Un centro raso de Pastor llegó a Hugo Salamanca que a puerta vacía remató al palo. El rebote fue a Robles, que disparó a su vez al larguero y el balón botó luego dentro, pero el línea no tuvo la seguridad para señalar el tanto. Pese al infortunio los locales buscaron con ganas su segundo tanto pero el Villarreal C demostró que su arma más peligrosa es el contragolpe y en uno de ellos el incisivo Akale dio la victoria a los visitantes ante un Torrevieja que perdió el choque por un gol legal que el auxiliar no vio.