Terral, producto excepcional

Uno de los pilares básicos en cualquier restaurante debe ser la calidad del producto. El Terral, en Elche, trabaja unos de primera calidad, sobre todo los que ofrece de la lonja de Santa Pola. Un local elegante en pleno centro de Elche, quizá algo desubicado porque no pega con la oferta más 'low cost' de los alrededores. Y seguramente ahí esté uno de sus problemas para no tener el local abarrotado siempre. Pasas por la puerta y te parece más caro de lo que realmente es. El típico sitio donde crees que te van a 'clavar', cuando en ningún momento es así, ni siquiera con la calidad de la comida que sirven.

DÓNDE Terral. Carrer Mare de Déu dels Desamparats, 8. Elche. Teléfono: 965 99 50 08

Este año he estado varias veces y siempre me ha ido sorprendiendo. Complicado, porque en la primera visita ya salí encantado. Aquella vez me ganó el sabor del pulpo al horno, más cercano al guiso con patatas. Para comer con cuchara. La ternura y el sabor eran tremendos. Pero también me enamoró un arroz de atún rojo con ajos tiernos. Perfecto el punto del arroz, con una potencia de sabor impresionante, pero que no cansaba. Quizá el mejor arroz que me comí en 2016.

Como hablaba antes, la calidad del producto debe ser prioritaria, y en Terral trabajan con atún Balfegó, una de las mejores empresas a nivel nacional. Si además, te sirven el arroz con un «certificado de trazabilidad» de la pieza de pescado que te estás comiendo, la experiencia es completa. A través del móvil puedes ver toda la información del pescado que tienes en el plato (zona de pesca, peso y medidas de la pieza, fecha de envasado, ¡hasta el porcentaje de grasa!). Una pijada que me gustó mucho.

En mi última visita he probado uno de los mejores calamares a la plancha que recuerdo. No era de potera, como bien preguntamos y nos dijeron, pero la calidad no tenía nada que desmerecer a muchos calamares supuestamente de ese tipo que nos comemos en otros sitios. Hecho entero a la plancha, sin limpiar, como debe ser para que suelte toda su esencia, con esa salsa que se queda en el fondo del plato y que no puedes dejar de mojar. Por otro lado, también son muy recomendables los tacos de atún salteado con tomates secos y ajos tiernos. Mantienen el nivel altísimo, con el pescado tierno y poco hecho, jugoso y sabroso.

En la carta le dan un lugar prioritario a las recomendaciones diarias. No es un papelito que van cambiando, sino toda una hoja de sugerencias. Imprescindible priorizar esta parte en nuestra comanda. Siempre hay mariscos y pescados de la lonja de Santa Pola, algún arroz y, cómo no, alguna recomendación de platos con atún. El resto de carta se divide en un buen número de opciones que deben compartirse para probar cuantos más mejor.

Para los postres, pocas opciones. Una tartaleta de limón, coulant de chocolate y tiramisú. Pero sin duda, hay que pedir el milhojas con crema de dátil. Postre de muy buena calidad, con el hojaldre crujiente y con una suave crema de dátil que le va de lujo. Quizá la única pega sería el grosor de las láminas de hojaldre, demasiado caramelizadas para que puedan aguantar la humedad de la crema más tiempo.

En resumen, el restaurante Terral en Elche es un sitio perfecto para disfrutar del producto de calidad que da el Mediterráneo. Válido para cenar con amigos, comer en familia o tener una reunión de negocios. Hay platos para todos los gustos y bolsillos. Pero lo que hay, sobre todo, es mucha calidad en el producto, en la cocina y en la sala.