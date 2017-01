Un sereno de vocación

Entre las muchas profesiones que en España han caído en desuso en las últimas décadas está la de sereno, aquel personaje que en pueblos y ciudades era como el vigilante nocturno de calles, plazas, establecimientos y sobre todo de los portales de las viviendas de las que tenía llave y facilitaba a sus moradores su entrada a las mismas, velando mientras la mayoría dormía. Ya ni los más viejos recuerdan en Torrevieja a la figura del sereno pero en la pedanía de La Mata, desde hace doce años realiza una labor muy similar, José Luis de Miguel, un madriñeño que se trasladó allí a vivir con su madre, ya fallecida, que hace las veces de vigilante nocturno cada noche con una actitud muy voluntariosa y que es agasajado por vecinos y propietarios de locales de la pedanía. Puede decirse que José Luis es posiblemente uno de los últimos llamados serenos y así lo llaman los vecinos.

Tiene 55 años y no mantiene familia en La Mata, salvo muchos de sus vecinos que lo tratan como tal. Tampoco tiene un trabajo y por eso acepta pequeñas ayudas y propinas que recibe de amigos, propietarios de establecimientos y colectivos. Su vocación es la de servir cuando los demás descansan y también echar una mano en las distintas celebraciones y actividades que se celebran en la pedanía. Ya cuando vivía en Madrid trabajó en labores de vigilancia en el Ayuntamiento de la capital y al llegar a La Mata quiso continuar su labor. Por eso pasa cada noche en vela recorriendo calles y «echando un ojo» al edificio del Ayuntamiento, a la iglesia, la sede de Correos o los supermercados. Está pendiente de las puertas de los edificios «y cuando veo alguna abierta pues la cierro» y también de los coches. «Yo sé de quiénes son la mayoría de los coches y si están mal aparcados, o se los dejan abiertos, enseguida doy aviso a sus dueños», relata. Orgulloso dice que los índices de robos en el casco urbano de La Mata es bajísimo, pero no pudo evitar que en un descuido hace pocas fechas los cacos entraran a uno de los pubs del centro y se llevaran tabaco y bebida, o que abrieran la tienda de deportes «donde no les dio tiempo a llevarse nada». Solamente esos son los hechos delictivos que recuerda en los últimos tiempos que se hayan producido en La Mata.

Cada noche emprende su camino y empieza a recorrer las calles y plazas. Recientemente estuvo muy atento al temporal de lluvia y viento que afectó a los vecinos y alertó, como ha hecho en otras ocasiones, a las fuerzas de seguridad. Pero su labor no se limita solo a eso, ya que ayuda en todos los actos, procesiones o las carpas de las fiestas patronales «y si se pierde un niño doy vueltas hasta encontrarlo» como ocurría hace unos días, en la Cabalgata de los Reyes Magos.

Ahora está centrado en la próxima celebración del Día Internacional del Cochino que tendrá lugar el próximo día 22, cita a la que acuden centenares de personas de toda la Vega Baja a degustar los manjares del cerdo en una jornada de convivencia que ya ha creado una costumbre nada más saltar la fecha del día de San Antón y entrar en las de carnaval. También ayuda al párroco, al que acompaña en muchas ocasiones, como lo hará ese día en la bendición de animales que tendrá lugar a las puertas de la iglesia.

Confiesa que cuando llegó a La Mata se enamoró «de este trozo de paraíso del que no pienso salir» y tiene muy presente el afecto y el cariño que ha recibido tanto de vecinos como de veraneantes y sobre todo de comerciantes y hosteleros que confían en su labor como un extra para su seguridad. Todos dicen de él que no es capaz de dar una negativa por respuesta y eso lo tienen en cuenta porque además todo lo hace con una sonrisa y ganas de agradar. Probablemente José Luis es el último sereno por vocación.