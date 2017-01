La ilusión de todos

Llegaron y, como siempre, no les vimos. La noche del pasado jueves fue la noche de la ilusión, de los nervios en los pequeños de la casa, de dormir poco y deprisa para despertarse cuanto antes y ver si Sus Majestades habían pasado o no. Y, cómo no, ilusión en los mayores por ver las caras de asombro y alegría de los niños.

Pero antes se dejaron ver por la tarde, cuando llegaron a nuestra ciudad desde el lejano Oriente. Como siempre pasaron por las arterias principales de Alicante, como la avenida de Alfonso X el Sabio. Una avenida que fue testigo de algo, a mi entender, cutre y de vergüenza ajena. Haciendo de intermediario de Sus Majestades, pude comprobar cómo las sillas que ya estaban colocadas en esta vía habían sido engalanadas con cintas, cuerdas, bolsas de basura y cartelitos hechos a mano. No es que el Ayuntamiento hubiera pensado en una decoración alternativa, sino que los ciudadanos iban reservando a su manera las sillas para la cabalgata de la tarde.

Conforme se acercaba el mediodía, padres, niños e incluso abuelos ya guardaban celosamente las sillas, bien bocadillo en mano o con un tupper. Los que por allí ya estaban, los de las bolsas de basura o cintas no se les vería hasta por la tarde. Tenían 'reservado' el sitio. Sinceramente, muy cutre. Como los mayores cuando bajan a las ocho de la mañana a la playa a clavar su sombrilla. Espero que el Ayuntamiento haya tomado nota y no veamos el próximo año semejante espectáculo.

La ilusión pertenece a todos. Tanto a los que tienen tiempo libre por la mañana como a los que pueden acercar a los niños por la tarde. Y esto se debe regular porque la imagen que damos es sonrojante. De todas formas, lo que debe prevalecer es la magia de los Reyes Magos, la que se transmite en la cara de los niños, la que no debemos perder nunca y la que los mayores debemos seguir manteniendo como una de nuestras tradiciones. Porque tradición es un vaso de leche y unas galletas en la terraza y dejar que la magia invada nuestras casas.