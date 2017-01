Bertolt Brecht tiene un pasaje muy revelador para indicarnos cómo tenemos que hacer el seguimiento de la Navidad todos los días. «No hace mucho vi una casa que ardía. Su techo era ya pasto de las llamas. Al acercarme, advertí que aún había gente en su interior. Fui a la puerta y les grité que el techo estaba ardiendo, incitándoles a que salieran rápidamente. Pero aquella gente no parecía tener prisa. Uno preguntó, mientras el fuego chamuscaba sus cejas, qué tiempo hacía fuera; si llovía, si no hacía viento, si existía otra cosa, y otras cosas parecidas. Sin responder, volví a salir. Esta gente, pensé tiene que arder antes que acabe con sus preguntas. Verdaderamente, amigos, a quién el suelo no le queme en los pies hasta el punto de desear gustosamente cambiar de sitio, nada tengo que decirle».

Con este fin de semana terminamos el ciclo de la Navidad y comenzamos el tiempo litúrgico del Tiempo Ordinario. Celebramos este fin de semana el Bautismo del Señor. Hemos vivido estos días el encuentro con el Señor, imagen visible del Dios invisible, realidad manifestada del Dios desconocido en la carne visible de Jesús hombre, niño, adolescente y joven. Empezamos «ahora el tiempo de seguimiento del Jesús adulto que nos va a marcar el camino de salida de nuestro propio proceso de vida cristiana, personal y comunitaria». Para caminar los pies son fundamentales. Con ellos nos movemos, caminamos pero en muchas ocasiones nuestra 'casa' arde. Nos entretenemos en diferentes disquisiciones o preguntas mientras ardemos sin darnos cuenta que lo importante es salir de ese espacio. Nos quemamos hasta las cejas, sin apreciar que fuera está el espacio abierto por Jesús para seguir haciendo el camino para el encuentro con los demás. Él ocupó un espacio, hecho Hombre, lo invisible se hace visible para hacernos eternos a nosotros. El Papa emérito Benedicto XVI en cierta ocasión nos dijo que «el cristianismo no es una ideología, ni un código de moral, sino un acontecimiento, por haberse encontrado con la persona de Jesús». Ahí tenemos el reto. No nos quememos, usemos los pies y salgamos al encuentro.