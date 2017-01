Fallece un futbolista de 15 años del Elda Industrial tras una enfermedad

El fútbol base de Elda está de luto por el fallecimiento ayer, Día de Reyes, de un joven futbolista de apenas 15 años de edad. Marcos Ibáñez Payá, jugador cadete del Elda Industrial Club de Fútbol, equipo filial del C.D. Eldense, falleció como consecuencia de una grave enfermedad vírica que se le diagnóstico hace apenas unas semanas. La comunicación de la noticia, vía redes sociales del club eldense, provocó una notable consternación en la ciudad. Su sepelio tendrá lugar esta mañana, a las 11.00 horas en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Elda.

Fede Ruiz al Eldense

El CD Eldense ha llegado a un acuerdo con el central Fede Ruiz para que se incorpore a la primera plantilla lo que resta de temporada. El futbolista estaba jugando en el Elda Industrial y aún no ha podido debutar con el primer equipo por no ser sub 23, por eso el club le ha hecho ficha del primer equipo. Es el cuarto fichaje de invierno para el Eldense.