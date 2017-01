Una ciudad que suspende en aseo urbano

Un suspenso en mantenimiento, sobre todo en cuestiones de mobiliario y aseo urbano, es la nota que pone la edil de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, a la gestión del Partido Popular. La concejal de la oposición dice que las quejas vecinales «son constantes porque la ciudad presenta una imagen de suciedad que no se puede soportar» y es capaz de enumerar una larga lista de deficiencias que se dan en las calles del casco urbano «que necesitan un buen repaso porque muchas de ellas tienen un aspecto de abandono desde hace meses».

Ferrando afirma que «lo que se tiene que hacer es invertir más en aseo urbano o por lo menos optimizar los recursos existentes porque el retroceso es evidente y no solo por la sensación que se da de una ciudad que quiere ser turística sino también por los vecinos, que reclaman mejoras y no se les atiende». Así en su relato dice que hay viales donde los socavones llevan mucho tiempo sin arreglarse o critica que hay numerosos contenedores deteriorados a los que faltan tapaderas salpicados por diversas zonas del casco urbano como la salida hacia Desamparados, el entorno del Parque Severo Ochoa, el de Santo Domingo «donde es frecuente ver en ellos enseres» o que incluso «da aprensión tocarlos para echar la basura porque no se han limpiado desde hace meses» por lo que reclama que se ponga más celo en su reposición.

Asimismo relata que también hay papeleras inservibles o que hay calles «donde lo que se requiere no es pasar de vez en cuando la sopladora o la barredora porque la mugre que acumulan las aceras las hace intransitables» hecho que dice se da en calles como Santa Otilia, San Joaquín y otras adyacentes a Duque de Tamames «que o carecen de papeleras o están rebosantes durante días». De igual modo incide Ferrando en que los excrementos de perro o los orines en las esquinas «se han convertido lamentablemente en una característica de nuestras calles» por lo que reclama se haga cumplir la ordenanza municipal sobre tenencia de animales y se sancione a los dueños por actitudes incívicas.

«Proyectos como los del Dusi están muy bien pero no hay que olvidar las cuestiones del día a día»



«Son muchos los vecinos los que tienen quejas y no se atienden sus reclamaciones»

La representante de Foro también denuncia que muchos vecinos de calles como Valencia o Naranja tienen quejas de esa falta de limpieza «ya que después de los fines de semana aparecen con vasos, restos de botellones o portales de los edificios sucios debido a la cantidad de jóvenes que se dan cita en los pubs que hay en ellas».

Las pintadas es otra de las denuncias que hace ya que Ferrando precisa que son muchas las fachadas de edificios donde los grafiteros han dejado su marca «porque tampoco se vigila este aspecto» y recuerda que son fáciles de observar en los que se ubican en los aledaños del río, al mismo tiempo que resalta que en estos el alumbrado es deficiente con luminarias rotas que no se cambian o que también estos jardines se han convertido «en un lugar donde se saca a los perros para que hagan sus necesidades y tampoco se multa, una zona donde hay murales hernandianos que le daban singularidad y que están todos llenos de pintadas», lamenta la concejal.

Los solares sin control es otra de sus reclamaciones y entre ellos cita que hay diversos por toda la ciudad que están sin vallar o llenos de maleza como el que se ubica en las cercanías de la calle Tormo de Haro «lleno de matorrales y roedores sobre el que tampoco se actúa por el Ayuntamiento y se la pasa la factura al propietario».

Tampoco olvida las deficiencias que se dan en el casco histórico y enumera el deterioro de los bolardos que protegen la acera de Las Salesas, «que están rotos desde hace meses y nadie se ha preocupado de sustituirlos con lo cual se afea este BIC cuando es sencillo de ver que no es la mejor estampa para un edificio monumental». A juicio de Ferrando «solo hay que salir de los despachos del Ayuntamiento y ver que las deficiencias son muchas porque una ciudad es como una casa, si no la limpias y arreglas la sensación que se da es que las inversiones que has hecho no sirven para nada» por lo que reclama que el equipo de gobierno ponga más celo «en mantenerla y adecentarla porque los proyectos millonarios como los del Dusi están muy bien pero no hay que olvidar las cuestiones del día a día», reprocha.