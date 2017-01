El PP alega al Consell a favor de la ZGAT de Maisonnave

El portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, ha registrado un escrito de alegaciones en la Dirección General de Comercio y Consumo en el que defiende el procedimiento de la Zona de Gran Afluencia Turística de Alicante (ZGAT), aprobada por el PP en 2013, que incluye el entorno de la avenida de Maisonnave, la misma demarcación aprobada hace pocos meses por el actual equipo de gobierno. El PP responde así al recurso judicial presentado por la Conselleria de Economía para solicitar la anulación de la ZGAT por no haber seguido los trámites de audiencia exigidos.

En sus alegaciones, el PP defiende «el hecho de que la solicitud del Ayuntamiento de Alicante realizada en 2013 se llevó a cabo aplicando la normativa vigente en aquel momento, la cual excluía expresamente el trámite de audiencia por la consideración de municipio turístico».

Los populares pretenden con estas alegaciones impedir que se aplique una retroactividad que ponga en cuestión lo aplicado desde entonces, excepto los meses en los que el tripartito con el apoyo de Ciudadanos prohibieron la libertad comercial en Maisonnave. En el escrito registrado, «los populares mantienen que la normativa no exigía, en ese momento, para la ZGAT ningún tipo de informes, y como no lo exigía no debe ser anulable».

Barcala expresa, además, la oposición del PP «a la declaración de lesividad para el interés público» que pretende la Conselleria de Economía sobre la resolución de enero de 2013 en la que se declaró ZGAT para todo el año a la zona centro de la ciudad.

Sostiene, además, Barcala que «la única razón para forzar la interpretación hasta el límite y de impulsar el inicio del presente expediente no obedece estrictamente a razonamientos jurídicos sino a criterios políticos, en los que prevalecen los intereses partidistas a los de los ciudadanos».

Añade también en el escrito de alegaciones que «cada uno es libre de interpretar la norma a su antojo, forzando a límites sorprendentes su articulado»