«El Ejército fue la mejor preparación para ser actor»

Pocos actores tienen una carrera tan vertiginosa como Adam Driver. Comenzó su andadura en Hollywood con la serie 'Girls' y ya ha trabajado con Spielberg, Soderbergh, Jim Jarmush, J. J. Adams y Scorsese. Ahora, dos películas suyas conviven en España: 'Paterson', donde da vida a un conductor de autobús que es poeta, y 'Silencio', que cuenta la historia de unos padres jesuitas en el Japón medieval y se estrena mañana. Y en el futuro, Terry Gilliam le ha convencido para su 'Don Quijote'.

-¿Le gusta la poesía?

-Antes de rodar 'Paterson' no tenía ninguna relación. Pero la película y Jim Jarmush me educaron en el género y ha sido una delicia.

-Es una película muy íntima.

-Jim tenía la idea de crear un personaje en el que su actividad principal era escuchar y absorber todo lo que le rodea. Yo tuve que confiar en él para crear ese personaje de la mejor forma posible.

-Su personaje es un hombre de rutinas. ¿Usted también lo es?

-Claro que lo soy. La vida de los actores es muy nómada, siempre de un lado a otro. Estuve en Atlanta, antes en Londres durante seis meses, antes en Nueva York, antes en Japón. Mi vida me lleva de una ciudad a otra cada tres meses. Me he impuesto una estructura que me permite recordar qué significa estar en casa. Los rituales te hacen sentirte conectado a tu hogar, a tu base.

-¿Ha heredado este ritual de sus años en el Ejercito?

-Tal vez, pero ya era bastante controlador antes de alistarme. Creo que el Ejército fue la mejor preparación que pude encontrar para mi carrera de actor. Las películas necesitan a un director al mando y un equipo que funcione, que ejecute sus ideas. Si yo no hago bien mi trabajo, complico a los demás. Es una cadena y todos juntos tenemos la misión de contar la historia de la mejor forma posible.

-¿Es usted un hombre paciente, como su personaje en 'Silencio'?

-Soy paciente, pero no me parezco a mi personaje. Él es más reflexivo, más honesto, más dedicado.

-'Silencio' habla de la fe, de la perdida de la esperanza...

-Es una historia sobre la crisis que uno siente al perder la fe. Creo que el argumento es una analogía sobre el compromiso que uno necesita para creer. No es tan simple como comprometerse, sino aceptar las dudas, la inseguridad, porque el perdón asimila la debilidad. He aprendido mucho rodando esta película porque he entendido lo que significa comprometerse en diferentes facetas de la vida.

-¿Cómo ha sido su experiencia al rodar la película con un director como Scorsese?

-Sus películas son sensacionales. En el rodaje tuve el impulso de decirle que haría cualquier cosa que me pidiera, pero eso no era lo que a él le interesaba. Martin quería un actor con opiniones, con capacidad de entender el personaje y compartir ideas. Uno no espera que alguien como él, que ha conseguido tanto en su profesión, sea tan generoso. Su conocimiento podría convertirle en un dictador y, sin embargo, se comportó como un diplomático interesado en colaborar con el equipo. Eso para mí fue una gran lección. Soderbergh tiene una forma completamente diferente de hacer y conseguir lo mismo que Scorsese. Lo mismo con Jim. Todos tienen su método de trabajo, pero en conjunto buscan la colaboración de los actores.

-Ha trabajado con grandes cineastas, desde Scorsese a Spielberg, Jarmush... Y ahora Terry Gillian.

-He tenido mucha suerte de poder trabajar con grandes realizadores en un corto periodo de tiempo. Ahora sé lo que se siente a las órdenes de un gran maestro y quiero seguir así. El cine es un medio del director y es importante trabajar con los mejores. No sé a qué atribuir mi suerte, supongo que estaba en el lugar adecuado en el momento correcto.

-Su próximo proyecto es 'Don Quijote'. Va a interpretar a Sancho Panza.

-Se ha retrasado, pero creo que se va a rodar seguro. No hablo nada de español. Soy un americano ignorante cuando se trata de idiomas. Pero Terry Gilliam es un genio y sus películas te trasladan a otros mundos. Estoy deseando rodar esa película con él.

-¿Ha leído el libro?

-Sí. Estoy terminándolo. Y ya sé del mal fario que tiene esta película, pero dice mucho de mí que aun sabiendo la mala suerte de Gilliam con Don Quijote sigo queriendo interpretarla.