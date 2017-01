Echávarri plantea pagar más por el contrato de la limpieza

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha afirmado que está dispuesto este año a "abrir el melón" para "gastarnos más dinero" y renegociar el contrato de limpieza viaria "con tal de que la ciudad esté limpia".

Echávarri ha hecho este anuncio durante su participación este miércoles en el programa 'Díselo a tu alcalde, especial Navidad' de Radio Alicante Cadena Ser, donde varios niños, entre ellos la Bellea del Foc Infantil, Adriana Nicolás, se han convertido en mini concejales y han realizado sus preguntas desde su escaño en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El primer edil ha señalado que lo primero es "vigilar" que se cumplan las condiciones de la contrata --cuya adjudicataria es UTE Alicante, participada por el constructor Enrique Ortiz--. Así, si se comprueba que el contrato "no llega" a algunas zonas o en determinadas épocas, como por ejemplo verano, plantea ampliarlo.

Ya en atención a los medios, ha explicado que se trata de un contrato complejo porque lo que se paga --4.000 euros a la hora-- es porque limpien, "no porque la ciudad esté limpia". Por ello, ha insistido en que quiere hacer un contrato "para que la ciudad esté limpia" y "si hay que pagar se paga porque la percepción de que Alicante es una ciudad sucia no se puede permitir".

Al respecto, ha apuntado que aunque el contrato está cerrado hasta 2021 "si es para mejorar" cree que entre todos se puede renegociar. En todo caso, ha destacado que debe haber "consenso" para que esto no se utilice de forma "partidista" y su aprobación se llevaría a Pleno. "Si todo el mundo está de acuerdo lo hacemos y si no, que dejen de decir que la ciudad está sucia", ha agregado, para añadir que está aportando "soluciones".

Hércules y educación

Por otra parte, varias de las preguntas que han formulado los niños, en tono distendido y espontáneo, han versado sobre el club de fútbol del Hércules. Al respecto, Echávarri ha lamentado la situación económica "complicada" del club, ya que en Segunda B "no hay muchos ingresos" y ha recordado la deuda histórica con la Generalitat y la multa de la Comisión Europea.

No obstante, ha confiado en que el equipo suba de categoría, con lo que "todo el horizonte se despeja" y tendrá "viabilidad". En caso contrario, ha apuntado que habrá que "renegociar" para "aplazar" la deuda que, ha dicho, hay que pagar. A ello ha agregado que no se imagina "Alicante sin el Hércules". Al igual que tampoco concibe el Hércules "sin el Rico Pérez", en referencia a la subasta del estadio, de la que ha asegurado que estará "vigilante" para que "no caiga en manos extrañas" y pueda seguir jugando.

En cuanto a la educación, el primer edil ha manifestado que está "absolutamente a favor" y es un "firme defensor" de los conciertos educativos, que ha apostillado que impulsó un Gobierno socialista, porque "abre el abanico de posibilidades de los padres para elegir". Por ello, ha aseverado que va a "impedir que se toquen" en Alicante.

Además, Echávarri ha declarado que el plazo "idóneo" para ocupar un cargo público de responsabilidad, como el de alcalde, es de 8 años. Un trabajo que, según ha comentado, le costó "asimilar" varios meses porque es "duro" y se mira "con lupa" todo lo que hace, incluido el ámbito privado, pero que es "muy bonito" porque le permite el contacto con la gente y "ayudarla", que es lo que más le gusta, frente a las "mentiras" que se dicen, que es lo que menos le agrada.