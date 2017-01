Construir Orihuela: hay alternativa

A estas alturas, ya no cabe duda de que la coalición PP-C's, como era de esperar, carece de proyecto de cambio real para dar respuesta a las problemáticas de Orihuela. Más bien al contrario, todo apunta a una suerte de 'restauración' o retroceso hacia viejas y fallidas recetas de política urbana.

Karlos Bernabé

Hace una semana, el alcalde abría la puerta a la reprivatización de las basuras, lo cual supondría volver al modelo de negocio para unos pocos cuyas graves consecuencias aún estamos pagando. Por otro lado, se siguen poniendo todos los huevos de nuestra economía local en la delicada cesta del turismo de masas y el insostenible crecimiento urbanístico. Un esquema de desarrollo que, cuando 'funciona', privatiza los beneficios pero, cuando estalla, socializa y reparte las pérdidas en forma de paro, pobreza y exclusión social. Mientras tanto, Orihuela Costa, principal foco de ese modelo, mantiene unas brutales carencias de infraestructuras y servicios que condenan a muchos de sus vecinos a vivir como turistas en su propia ciudad. Unas deficiencias que, si bien se agravan en el litoral, también afectan a pedanías y núcleo urbano. Mientras tanto, nuestro centro y patrimonio histórico persisten en una larga decadencia que no sólo impide que las oriolanas y oriolanos disfrutemos en condiciones de nuestra propia ciudad, sino que además frena el desarrollo de un tejido comercial y económico que pudiera contribuir a un reparto más equitativo de la riqueza y recursos locales.

Ciertamente muchos de estos problemas (que no son, ni de lejos, los únicos que aquejan a nuestro municipio) no se deben simplemente a una suma de malas decisiones, sino que son resultado de un determinado modelo de ciudad en el que el actual gobierno pretende profundizar.

Así las cosas, lo que quizá nos deba interesar no sea tanto hacer un sumatorio de los males de nuestra ciudad, sino consolidar una alternativa que sea lo suficientemente transformadora como para sentar las bases de un cambio de modelo en el largo plazo pero que, a la vez, sea capaz de ofrecer mejoras parciales en el futuro más inmediato. Dicho de otro modo, alumbrar un proyecto que siente las bases para construir el modelo de ciudad que puedan heredar nuestros hijos sin renunciar a implementar medidas y modificaciones que empiecen a palpar nuestras abuelas y abuelos. Ciertamente esto no es tarea sencilla, pero hoy tenemos la suerte de contar con cada vez más gobiernos locales que, en otros municipios, abren camino y ensayan iniciativas de las que podremos aprender en el futuro.

Sin embargo, tengo la sensación de que las fuerzas de oposición en Orihuela tenemos un reto previo, más urgente y difícil de abordar, que se libra en el terreno de la moral. Hay algo que me fascina y he notado con más fuerza desde el espacio de contacto con los vecinos que permite y ofrece el trabajo institucional. Tengo la sensación de que el peor legado de los años del saqueo, la mayor victoria del señorío oriolano, ha sido la capacidad de instalar a muchísima gente en una especie de resignación política. Una suerte de fractura derrotista del orgullo local que se traduce en fórmulas como «Orihuelica no tiene remedio» o «tenemos lo que nos merecemos», frases generalizadas de lo que creemos y que pueden oírse en círculos de todo el espectro ideológico. Este tipo de ideas forjan, poco a poco, uno de los peores venenos en política: la creencia de que no hay alternativa.

Creo que ese estado de ánimo guarda relación con el hecho de que haya numerosas fuerzas creativas, ideas, demandas políticas, proyectos o impulsos creadores que, o bien acaban desactivadas por agotamiento, o bien buscan oportunidades lejos de nuestro municipio. En el mejor de los casos, muchas veces las iniciativas más hermosas de nuestra ciudad acaban confinadas a momentos muy puntuales o espacios minoritarios sin apenas apoyo institucional o posibilidad de crecimiento.

Es cierto que, cada día, por suerte, numerosos colectivos, vecinos y asociaciones impugnan esta resignación y dan vida a proyectos o reivindicaciones que bien pueden ser el germen de un cambio profundo. Sin embargo, resulta evidente que aún nos cuesta generalizar ese clima a una mayoría social más amplia que, eventualmente ayude a consolidar, tanto en las urnas como en las calles, esa Orihuela que está por construir.

Por eso, tengo la sensación de que este comienzo de año no sólo tenemos que seguir trabajando en iniciativas programáticas y propuestas concretas para nuestra ciudad, sino que tenemos que librar una batalla de lo más elemental para consolidar una idea tan sencilla como revolucionaria: la de que otra Orihuela es posible. Sólo así perderemos el miedo a construirla.