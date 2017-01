Feliz año, democráticamente

En el último Pleno del año que se fue debatimos de nuevo sobre algo que va más allá de los asuntos locales. Nada menos que de la democracia. Así nos da por elevarnos de vez en cuando en los debates políticos de esta ciudad. Y lo hicimos porque no pude evitar dirigirme a mi compañera de Corporación Marta Guillén, del grupo Cambiemos, para darle mi opinión sobre el concepto de la democracia, una vez expresado por ella la suya. Cierto es que el argumento previo de Guillén fue, poco más o menos, y disculpen la falta de literalidad, que en Orihuela no hay tal (democracia).

Juan Ignacio López-Bas Valero

El concepto de Guillén sobre la cuestión es siempre «a la contra». Su idea de lo que es la democracia pasa siempre por negar que lo que otros hagan democráticamente realmente lo sea. Rechaza cualquier razón que se le oponga, que contradiga su criterio, y la tacha de antidemocrática por no adecuarse a su pensamiento. Lo hace desde el inicio del mandato corporativo, y además, se enfurruña mucho Guillén cuando no es lo que ella dice, lo que muestra que aún le queda bastante para lograr su propósito de cambiar el mundo como ella cree que hay que cambiarlo. Con sonrisas. Eso y que en Orihuela no comparten su opinión más de 9 de cada 10 oriolanos. Otros andamos por ahí, pero no tiramos tanto de dogmas.

Sé que a mi compañera Guillén le molestarán estas líneas, porque seguro que se lo toma como un ataque personal. Pero no es así; nunca 'ad hominem'. Es su visión maniqueísta del mundo aplicada a la política lo que critico. No todo es siempre y únicamente bueno o malo. Y para Guillén, que no es más que exponente de una manera de hacer política que se viene extendiendo últimamente (la de «la gente o el abismo», cuando ya ni la gente ni el abismo son lo que se pretende), las cosas son buenas si son las que ella mantiene, mientras que son malas si no son sus cosas.

En el Pleno de Orihuela todavía no se ha dado la circunstancia (sí pasó en más de una ocasión en el mandato anterior con gobierno socialista y verde) de que algo que se haya propuesto no se haya votado por la santa voluntad del presidente del Pleno, que no es otro que el alcalde. Aquí se ha propuesto y se ha votado, y a nadie se le ha coartado su derecho. Que no guste el resultado de lo que se vota ya es otra cosa. A mí también me ha pasado. Son las reglas.

Posiblemente la democracia no sea más -ni menos- que plantear propuestas, debatirlas, defenderlas con argumentos y que otros las rebatan con los suyos, y a partir de ahí, votar en igualdad.

La democracia es eso y, sobre todo, que se acate lo que vota la mayoría, porque debatir y votar para no aceptar, con mayor o menor agrado, el resultado de lo que libremente se decide es, simplemente, totalitarismo. Pero no es solo eso, porque claro que la democracia es participación, y constante, más allá de unas elecciones. Pero a los cargos públicos designados por elección popular democrática se nos elige por nuestras ideas y nuestras iniciativas y por la mayor o menor identificación de los ciudadanos con las mismas. Y así se nos censura periódicamente si no damos respuesta a lo que nuestra representación exige.

La posición de algunos, que nos quieren vender como panacea universal, es no tener posicionamientos de partida y relativizarlo todo a decisiones parciales posteriores; que todo esté en permanente debate y decisión; que nada sea definitivo si se nos ocurre cambiarlo a cada paso que demos. Pero esa postura es falsa, porque es una eterna desviación de responsabilidad, y quienes hoy defienden ese tipo de 'democracia' en nuestro país elogian a quienes nunca han practicado el respeto a los derechos del otro; a quienes, de cualquier manera, han llegado al poder y han acabado con elecciones libres, referéndums revocatorios, consultas populares o asambleas decisorias. Defienden a quienes, como nos pasó a nosotros en este país hace años, han muerto en la cama sin soltar al poder con el que decían que liberaban a su pueblo cuando realmente lo sometían de nuevo.

No pretendo debates estériles sobre lo que pasa o no en otros países, pero me sorprende que se manosee tan groseramente el concepto de democracia en Orihuela, de una manera tan general, por quienes no son tan genéricos cuando no les conviene. Sería como devolverme la andanada argumentando heteropatriarcado después de no haber apoyado a la única mujer de izquierdas candidata a la Alcaldía de Orihuela, algo en lo que, aquí sí, coincidí con la compañera Guillén.