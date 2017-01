Diversión para las vacaciones escolares

Las familias de la localidad tienen desde ayer y hasta la tarde de mañana un lugar al que llevar a los más pequeños de la casa durante sus vacaciones escolares ya que como es tradicional la Concejalía de Deportes ha vuelto a organizar Juve, la feria de ocio y actividades lúdicas que ofrece un amplio abanico de posibilidades de entretenimiento con unas jornadas que comienzan a las 11.30 horas y se prolongan hasta las ocho y media de la tarde.

El concejal responsable del área, Dámaso Aparicio, fue el encargado junto al primer teniente de alcalde, Rafael Almagro, de inaugurar la que es la vigésima edición de Juve y que por segundo año consecutivo se realiza en el polideportivo y el parque de Las Espeñetas. Aparicio destacó que se trata de «uno de los eventos de ocio más importantes de la ciudad y que cada vez tiene más atractivos y participantes». Asimismo precisó que Juve aglutina todo tipo de actividades tanto deportivas como atracciones para niños de todas las edades «y es la única feria de estas características donde son gratuitas».

Como es tradicional la apertura estuvo a cargo de las integrantes de la escuela municipal de gimnasia rítmica ya que realizaron una exhibición sobre el tapiz instalado en el campo de fútbol del barrio con mazas, aros o pelotas. Las niñas estuvieron arropadas en sus números por familiares y espectadores que siguieron las evoluciones de las pequeñas gimnastas al igual que hoy por la tarde tendrá lugar otra exhibición de los integrantes de la escuela de taekwondo.

Si las exhibiciones deportivas son parte de los atractivos de Juve no lo es menos la posibilidad que tienen los niños de disfrutar de otras atracciones puesto que en las instalaciones deportivas y en el parque colindante no faltan elementos con los que llenar los días sin colegio. Así en este se ha ubicado la zona de aventura donde pueden demostrar sus habilidades con la tirolina, el equilibrio en el puente tibetano o dar saltos en el jumper, siempre vigilados por los monitores que velan por su integridad. También es posible probar puntería en el tiro con arco o cerbatanas y disfrutar de partidas en juegos de estrategia como el láser game. No faltan tampoco en el recinto talleres para los más pequeños donde pueden confeccionar desde marcos de fotografías con útiles de manualidades a tarjetas navideñas o salir con las caras pintadas tras una sesión de maquillaje e incluso echarse fotos con la mascota Oridino, una de las novedades de esta edición. De igual modo pueden asistir a espectáculos de magia en diversos horarios y desfogarse en los numerosos juegos hinchables que hay repartidos por todo el recinto.

Por su parte los más mayores también tienen otras opciones para ocupar su tiempo libre puesto que en la pista cubierta hay instalada una zona de juegos virtuales que es otra de las novedades de esta edición con todo tipo de juegos electrónicos y también una pista de karts donde mostrar sus habilidades al volante. Aparicio no olvidó recordar que el tren turístico que recorre la ciudad durante estas fiestas hace escala en el recinto para poder acercar a las familias y también reseñó que como el año pasado Juve 2017 no se ha olvidado de los niños de las pedanías. Así ayer fueron los de Desamparados los que en la plaza disfrutaron de la oferta lúdica y hoy será el turno de Molins donde se instala en el recinto de fiestas. La plaza del centro social de San Bartolomé es el lugar escogido para celebrar en esta pedanía mañana las actividades.