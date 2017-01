Poca poesía en el entorno hernandiano

No hace todavía dos años -mayo del 2015- que la ladera del Monte de San Miguel más cercana a la calle Arriba se limpió de los cientos de kilos de basura que se acumulaban en ella. El objetivo era proceder a una actuación del Plan Conjunto de Empleo que permitiera crear allí un paseo con jardines abalconados cuya construcción supusiera el inicio de una supuesta recuperación de barrios del cinturón de la sierra en busca de darles cierto atractivo turístico. Pero ahí se quedó. Hoy, iniciado ya el Año Hernandiano 2017 con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del oriolano más universal, quien se crió entre las penas y las ruinas de la antigua fortaleza en esas calles, es raro ver a un turista pasear por allí. De hecho, si alguien que no sea del barrio acude a esta zona es porque se ha perdido, puesto que tampoco hay ninguna señalización de un entorno en el que no podrá encontrar más que de nuevo basura, malas hierbas en los parterres que tuvieron plantas tras su creación, restos de comida, barbacoas y hasta un pie de sombrilla instalado en lo más alto y que habrá disfrutado algún vecino, sombrilla incluida, para pasar un rato de descanso.

Todo apunta a que la zona no ha recibido ningún mantenimiento desde que se ejecutó, y si los barrenderos no pasan por allí los vecinos tampoco hacen demasiado caso al entorno privilegiado con el que cuentan. El paseo que discurre por la travesía de la calle Velasco culmina en una zona alta donde se puede disfrutar una vista panorámica que incluye el Colegio Santo Domingo y la torre de su iglesia flanqueada por la alta palmera que se conserva junto a ella, y más cerca un plano cenital de la casa donde Miguel Hernández se crió con su familia y escribió sus primeros poemas, por qué no, desde la misma piedra a la que puede acceder ahora el visitante.

El huerto, la higuera, el patio y el rincón hernandiano ponen el broche a una postal que podrían llevarse muchas personas que si miran a su alrededor tal y como está el paseo se verán rodeados de basura. Botellas vacías, pañales, restos de comida, de ropa y escombros incluso se mezclan con pollos que se crían junto a los parterres, una imagen que es de todo menos poética y que no hace más que degradar un espacio en el que se invirtió un dinero procedente no solo del Ayuntamiento, sino también de la Diputación y la Generalitat que en caso de pretender recuperar necesitará de nuevo una inversión que no haría falta realizar si se le hubiera realizado un poco de mantenimiento durante este tiempo. De hecho la obra realizada se mantiene, por lo que de nuevo haría falta poco más que quitar la basura que se acumula en el barrio.