El alcalde de Almoradí niega que el Ayuntamiento sea «ingobernable»

El alcalde socialista de Almoradí (Alicante), Jaime Pérez, ha rechazado que el consistorio sea "ingobernable" y esté "paralizado" y, al contrario, ha defendido que "prospera" y "funciona" con el equipo de Gobierno bipartito entre PSPV y Esquerra Unida (EUPV). Así, en una comparecencia pública este lunes para valorar la moción de censura registrada por PP y Ciudadanos el pasado viernes, Pérez ha lamentado que de salir adelante supondrá "arrebatar" la Alcaldía.

El pleno para votar la moción de censura se celebrará el próximo día 16. PSPV y EUPV formaron gobierno en junio de 2015 con el respaldo de Ciudadanos, ya que suman siete concejales frente a los diez que aglutina el PP y el partido naranja.

Pérez ha comparecido ante los medios con el respaldo de las ejecutivas comarcal y provincial del PSPV y ha indicado que la moción "no está argumentada en positivo para el municipio" y ha desmentido las acusaciones de "ingobernabilidad" y "parálisis" sobre las que sustentaron su registro PP y Ciudadanos.

"No es cierto. Almoradí funciona y prospera, más que les pese a ellos. Hemos seguido trabajando en la línea de lo mejor posible para que Almoradí sea un pueblo relevante, de progreso y como tiene que ser, y ha sido, el centro neurálgico de la comarca" de la Vega Baja, ha continuado.

"No hemos paralizado absolutamente nada, sino que ellos han ido constantemente bloqueando la situación de este municipio", ha agregado el todavía alcalde y ha considerado que el bloqueo "viene debido a que no ha habido voluntad alguna, ni tan solo de Ciudadanos que dio el apoyo para gobernar".

En ese sentido, ha opinado que la moción de censura "no será buena" y cree que desde la formación naranja no se ha tenido "ni a bien, ni en cuenta" la decisión. Así, ha instado a Ciudadanos a que "piensen bien lo que están haciendo porque no es bueno para nada" y ha defendido que el equipo de Gobierno bipartito de izquierdas "lo que ha hecho ha sido dejarse la piel por los ciudadanos de Almoradí".

Finalmente, ha resaltado que Ciudadanos planteó 28 puntos que "no podían faltar" en el mandato --que firmaron PSPV, EUPV y el propio Ciudadanos--, y en cuyo punto 2 dice: "no apoyar a imputados. El PP va a gobernar con la que será alcaldesa que será investigada por un presunto caso de malversación y prevaricación".

Por su parte, la secretaria de Organización provincial, Toñi Serna, ha asegurado que Ciudadanos da "entrada" a un PP "que ya está calificado de corrupto" y que ha gobernado "durante tanto tiempo de espaldas a los ciudadanos".

Serna se ha dirigido directamente al presidente del PP provincial, José Ciscar, para que hable con el presidente de la Diputación, el también 'popular' César Sánchez, a quien "parece que no le ha importado nada el Plan de Cooperación Local de Ximo Puig" y "siguiendo directrices del PPCV ha liderado un 'no' muy grande y le han dado la espalda a todos los ayuntamientos de la provincia".

Así, respecto a la oferta de Ciscar al grupo de Ciudadanos en Torrevieja para repetir en esa localidad el acuerdo de Almoradí, Serna ha sostenido que facilitar el acceso de los ayuntamientos alicantinos al Plan de Cooperación Local "debería ser el trabajo" de Ciscar y "no ver cuántos ayuntamientos consigue arrebatar. Eso no es política para y por los ciudadanos".

Por su parte, el alcalde de Rafal y secretario comarcal del PSPV, Manuel Pineda, ha tachado de "mentiras" las argumentaciones de los dos partidos. En ese sentido, ha ejemplificado que él, como presidente del Consorcio de Residuos, no ha recibido "ninguna" oferta para instalar una planta en Almoradí.

Además, Pineda ha puesto el acento en que el acuerdo entre María Gómez (PP) y María Quiles (Ciudadanos) implica que "vuelven a casa por Navidad" y ha recordado que ambas fueron número 2 en elecciones municipales por el Partido Popular. "Por causas que no tienen nada que ver con el bien de Almoradí y de su ciudadanía, intereses ocultos les llevan a dar este golpe, que aunque sea democrático, realmente no es el mandato de la ciudadanía", ha afirmado.

A su modo de ver, lo que los ciudadanos dijeron fue "que el PP debía descansar unos cuantos años en la oposición porque querían ver otra forma de gobernar". "Aquí ha habido un gran gobierno y desde luego se va a hacer un gran trabajo desde la oposición", ha señalado.

Finalmente, Ana Barceló ha dicho que se respalda a Jaime Pérez y a EUPV porque "tienen todo el apoyo" ante unos argumentos "débiles" para formar un nuevo "matrimonio de conveniencia para el PP y para Ciudadanos".