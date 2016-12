Gracia afirma que la atención temprana puede ser un servicio del Ayuntamiento

Carolina Gracia preguntó en el Pleno del jueves sobre el informe solicitado por el equipo de gobierno al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para determinar si era o no posible hacer municipal la gestión del servicio de atención temprana. La edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, a la que fue dirigida la cuestión le contestó que le informaría por escrito, pero la socialista no esperó ni veinticuatro horas para mostrar un informe que dijo que está en el Ayuntamiento desde el pasado día 15 y que si el PP no lo ha dado a conocer es «porque no le gusta lo que dice». Así, la edil avanzó que el documento afirma que aunque la competencia de atención temprana podría ser impropia del Ayuntamiento, al prestarse así antes de la puesta en marcha de la Ley de Racionalización de la Administración se puede seguir ejerciendo como tal, y precisó que no se pone ninguna traba a que la gestión sea municipal.

El informe, dijo la socialista, habla sobre la encomienda de gestión a la sociedad municipal Uryula Histórica «y se reconoce que está carente de actividad», pero explicó que pese a ello se puede dotar de esa actividad y modificar los estatutos «para que se pueda comenzar». De este modo aseguró que para su grupo, el hecho de que este documento no se haya dado a conocer hasta el momento es «porque al PP no le hace gracia que diga que se puede hacer la gestión directa o a través de una sociedad municipal».

Estas afirmaciones las hizo la portavoz del grupo municipal del PSOE en un breve balance de la gestión del año 2016 por parte del equipo de gobierno que dijo que ha sido «desastrosa» y aseguró que el alcalde, Emilio Bascuñana, «no preside el Ayuntamiento porque está secuestrado por el grupo Ciudadanos y lo único que sale adelante es lo que sus concejales le exigen». Ante esto dijo que el 2016 ha sido «otro año perdido y que se recordará porque ese pacto que tienen PP y Ciudadanos solo ha servido para subirse el sueldo y mantener a Bascuñana en el sillón», y pidió al gobierno local que de cara al próximo año mantenga el servicio de basura municipalizado ante las sospechas que tienen de que se pretenda privatizar.