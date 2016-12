Sueña Torrevieja renuncia al sueldo municipal del concejal Alejandro Blanco

La Corporación Municipal cerró ayer tarde el año en lo que se refiere a la celebración de sesiones plenarias dando curso a la ordinaria del mes de diciembre, que comenzó como es habitual con el minuto de silencio que toda la sala guardó en apoyo a las víctimas de la violencia machista. Del contenido de los puntos del orden del día destacó la aprobación de dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos del año 2016. Entre los dos sumaban poco más de veinte mil euros y el concejal de Hacienda, José Hurtado, distinguió que el primero de ellos correspondía al reconocimiento de facturas debidamente cumplimentadas sobre obligaciones ya adquiridas por el Ayuntamiento mientras que el segundo contenía facturas con reparos administrativos. Entre estas últimas que se contabilizaban algunas de suministros a la Policía Local, el del concurso de paellas de las fiestas del 2015, así como gastos jurídicos, algunos de los cuales se remontaban hasta el año 2007 cuando el gobierno era dirigido por el PP. Por esa razón Hurtado dijo estar sorprendido de que los ediles del PP no votasen a favor en la preceptiva comisión informativa. Las modificaciones salieron adelante, aunque los populares se abstuvieron en ambos casos.

Uno de los puntos que suscitó mayor interés fue el que se abordó por el urgencia, sobre la renuncia de la única dedicación exclusiva que mantenía hasta ahora el grupo municipal de Sueña Torrevieja en la persona de Alejandro Blanco, quien no estuvo presente en la sesión. El alcalde, José Manuel Dolón, argumentó la urgencia para que la modificación entre en vigor a fecha del 1 de enero. El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper señaló que la renuncia de Blanco generará un ahorro a las arcas municipales de 14.000 euros al año y que en total hasta el final del mandato será de 35.000 euros, además de los 40.000 que supone la renuncia también del propio Samper que adoptó una vez que tomó posesión de su acta, «con lo que cumplimos con nuestro programa electoral y nuestro código ético», dijo. Sobre estas explicaciones de Samper el alcalde matizó que «desde el gobierno nunca nos hemos negado a que Sueña Torrevieja tuviera una dedicación, pero esta renuncia es para que Alejandro Blanco pueda ejercer su actividad privada y por eso le pedí la carta más de dos meses después de no formar parte del gobierno municipal». A renglón seguido intervino la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, quien dijo sentirse agraviada por la petición que hizo hace ya un tiempo también de renunciar a la dedicación exclusiva que tiene su grupo «a la que no se ha dado curso». El alcalde respondió que tiene una carta de la segunda edil de C's, Paqui Parra, pidiendo lo contrario, señalando que «no se ponen de acuerdo, mientras que en Sueña Torrevieja sí lo están». Por otro lado, Pablo Samper cuestionó la renovación de mobiliario del despacho del edil de Hacienda, el cual dijo asciende a un gasto de 3.200 euros.