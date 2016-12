El temporal deja una grieta en el lecho del río y toneladas de cañas en la entrada a la ciudad

Después de la tormenta ha llegado la calma para el río Segura y también para las administraciones que deben velar porque sus infraestructuras funcionen de manera correcta. Más de una semana después de que cientos de vecinos, en especial de Desamparados, Orihuela y Molins, pasaran en vilo días y noches temiendo posibles roturas de la mota que se frenaron con el refuerzo a través de echar tierra y evitar que la fuerza del agua arrastrara sus taludes, la tranquilidad ha vuelto a expensas de que se actúe para mejorar lo dañado por el temporal. En el tramo de Orihuela a Beniel aguas arriba del casco urbano un simple vistazo hace patente la necesidad de que se limpien las cañas, hay toneladas acumuladas sobre todo en las curvas donde el cauce se hace más sinuoso, además de reparar la que parece que ha sido la única grieta abierta en el lecho del río, una brecha de en torno a veinte metros de larga y varios de profundidad a escasos quinientos metros de la entrada a la ciudad en una zona que numerosas personas utilizan para pasear y hacer deporte. En Las Norias de Desamparados, casi ya en el límite con la Región de Murcia el agua ha bajado dejando en el fondo del antiguo meandro, inutilizado tras el encauzamiento, de nuevo las cañas y numerosa basura que ya estaba allí o que ha llegó arrastrada por el temporal.

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) indicaron ayer que todavía se están cuantificando los daños de las lluvias de hace diez días y que en todo caso hay previsto destinar fondos para recuperar las infraestructuras que se hayan podido ver dañadas no solo en este tramo, sino en todo el cauce del Segura. Esa inversión se hará en reparaciones en las motas además de en «limpiezas de emergencia». Fuentes del organismo que gestiona la cuenta explicaron que habrá distintas partidas económicas que se pedirán al Ministerio de Medio Ambiente pero que de momento no se sabe ni la cantidad ni cuándo se podrán poner en marcha las medidas necesarias para reparar los desperfectos. Por su parte desde el Ayuntamiento de Orihuela aseguraron que están a la espera de mantener una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura para tratar estos temas y sobre todo para reclamar de nuevo la limpieza del cauce que en el tramo urbano no se hace por considerarse que es la institución con competencias urbanísticas la que la debe asumir. En todo caso se solicitará que se actúe en las zonas que están fuera del casco urbano, como es el caso del tramo que va de Orihuela hasta Beniel porque, aseguraron, todas las cañas que se retiraron y las actuaciones que se llevaron a cabo durante el temporal para evitar roturas en la mota «las hizo el Ayuntamiento con medios propios», explicaron ayer desde el Consistorio.