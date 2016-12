Una historia de amor y batallas en la España del Imperio Romano

' El Romano' es el tercer libro del autor alicantino y fundador de la tertulia literaria 'El Filandón', Víctor Andrés. A lo largo de sus 280 páginas narra la historia de un soldado romano y una druidesa durante las guerras cántabras libradas en España en tiempos del emperador Augusto entre los años 29 y 19 a.C.

SUS NOVELAS 'El Godo'. Publicada en 2011, narra la historia de un médico durante la transición entre los visigidos y los musulmanes. 'Un vikingo en Al-Andalus'. El argumento gira en torno a la invasión de Sevilla por parte de los vikingos. Vio la luz en 2012. 'El romano'. Las guerras cántabras sirven de escenario a la historia de amor entre una druidesa astur y un legionario de Lucentum.

La obra fue presentada ayer tarde en un acto celebrado en el hotel Abba Centrum de Alicante. Víctor Andrés relató que empezó a escribir la novela en el verano de 2013 pero, por circunstancias de su vida personal, acabó metida en un cajón más de dos años. Allí permaneció inconclusa hasta que un día decidió retomarla y en apenas dos semanas escribió las últimas sesenta páginas del libro. «En él cuento cómo vive un legionario romano de Lucentum y su historia de amor con una druidesa astur a la que doy también un gran protagonismo porque me he centrado mucho en sus pensamientos, sus creencias, su visión del mundo y su relación con la naturaleza», explica el autor. El escenario histórico hace alusión a las guerras cántabras, un acontecimiento bélico que, según Víctor Andrés, no es muy conocido a pesar de haber tenido una importancia similar a la guerra de las Galias.

El detonante del conflicto armado fue la mina de oro de Las Médulas. Su explotación causó la ira de cántabros y astures y desembocó en una guerra que se prolongó a lo largo de una década. «En ella luchó el propio emperador Augusto, que vino acompañado de siete legiones de soldados. Un capítulo brutal que, sin embargo, no se conoce. La historia de España está llena de episodios ocultos que merece la pena valorar», relata.

Cuenta de sí mismo que es un apasionado del pasado y del potencial literario que tienen los acontecimientos históricos de la antigüedad « Manejo mucha documentación pero a la hora de escribir aligero de datos el relato. Hay lectores que dicen aprender historia con mis libros sin darse cuenta. Y eso me gusta», afirma. El autor suele incluir detalles curiosos que forman parte de las costumbres de la época histórica que vuelca en sus obras.« En 'El romano' relato por ejemplo que las legiones contaban con un médico que apuntaba el número de cicatrices de los soldados y el lugar del cuerpo donde las tenían para poder identificarlos si morían en el campo de batalla. Estas cosas también son historia», explica.

Como en sus libros anteriores, el relato «está lleno de aventuras» y, a diferencia de sus primeras obras, ha cedido a un «cierto erotismo» en la narración de la historia de amor de los dos protagonistas.

Todos los libros de Víctor Andrés son autopublicaciones. En 2011 sacó al mercado 'El Godo', su primera novela histórica. Con más de 2.000 ejemplares vendidos, alcanza ya su tercera edición. En 2012 editó 'Un vikingo en Al-Andalus,' del que lleva vendidos más de 1.200 ejemplares, y tras él vio la luz un libro de narraciones cortas titulado 'Relatos para leer en voz alta' vinculado a la tertulia que dirige desde hace seis años . Con 'El Romano' vuelve a recurrir a su gran pasión: la historia.