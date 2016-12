El equipo de gobierno confía en lograr el apoyo a las cuentas en fase de enmiendas

El equipo de gobierno y C's dan por rotas las negociaciones sobre los presupuestos, después de que el martes el grupo de la oposición plantease condiciones ideológicas para su abstención que el tripartito calificó de inasumibles. El gobierno local confía en que C's «recapacite» y acabe por abstenerse, previa negociación ya en la fase de enmiendas. No va a hablar, dice, con el PP o con los ediles no adscritos.

Pese a que ambos aseguran que siguen abiertos a negociar, C's deja claro que hay seis puntos, los más conflictivos, como el desmantelamiento de la Concejalía de Protección Animal o la paralización del proceso de cambio de nombre a las calles franquistas, que son innegociables.

Esto deja las manos atadas al equipo de gobierno, que exige que el debate se centre en los presupuestos. No va a darles más oportunidades en esta fase y remitirá las cuentas tal y como están al interventor y después al Ministerio de Hacienda.

Después se abrirá el plazo de presentación de enmiendas, en el que el tripartito confía en que se podrá alcanzar el acuerdo con C's, ya que el debate deberá centrarse, entonces, exclusivamente en los presupuestos. Eso sí, ayer le advertían al grupo de la oposición que ha perdido «una gran oportunidad» de influir en los presupuestos al «plantear cosas que no tocaban», dado que las enmiendas limitan mucho los cambios a introducir en las distintas partidas. Cambios que ahora sí se les habrían permitido.

«C's no sabe cómo gestionar los votos y la confianza que le han dado los ciudadanos. No sabe para qué es cada órgano y cada reunión», criticó el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido. Apeló a su «responsabilidad» y «ayuda» para desbloquear la situación, dada la «extrema necesidad» de aprobar los presupuestos.

El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, les pidió que «recapaciten y reconsideren sus líneas rojas. La edil de Hacienda, Sofía Morales, que estuvo en la reunión del martes, alabó la «paciencia» del alcalde ante propuestas que, dijo, «ellos saben que son inasumibles». A su juicio, querían «convertir la negociación del presupuesto en una negociación ideológica». Parecía, apuntó, «que estaban negociando un gobierno».

La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, negó que con sus propuestas dirigidas a modificar políticas de Guanyar y Compromís quisiese «dinamitar la negociación» o «debilitar» al tripartito. Defendió la introducción de líneas ideológicas innegociables. «El alcalde no tiene mayoría suficiente para gobernar y nosotros no vamos a ser cómplices de la ideología socialista, y mucho menos de la de Guanyar y Compromís», señaló. Resaltó que además de las propuestas políticas, que justificó una a una, había otras 29 económicas, y consideró una «falta de respeto» que no llegasen a debatirse.