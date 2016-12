El PP acusa al tripartito de usar en su interés los presupuestos participativos

El grupo municipal popular criticó ayer la complejidad del proceso de votación de los proyectos de los presupuestos participativos, que contaron con los votos del 0,021% de la población, «siendo Elche la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana», resaltó la concejal popular Manuela Mora, quien apostilló que «creemos que estos presupuestos responden más a los intereses del tripartito que a los de los ciudadanos».

Los vecinos del municipio debían votar solo proyectos de su barrio «sin poder tener opción de pedir mejoras para otras zonas de la ciudad, tenían que ceñirse a una cantidad exacta de dinero» y seleccionar de una batería de propuestas con una cantidad máxima de doce «sin poder elegir algo concreto», señaló Mora, quien añadió que los ciudadanos «para poder votar un proyecto importante han tenido que añadir proyectos más pequeños en los que no tenían interés».

La votación digital también ha causado controversias puesto que «ha limitado el acceso a muchas personas que no controlan la tecnología» y ha afectado a «muchas asociaciones y vecinos más mayores que han visto cómo sus propuestas no han llegado a ningún sitio», declaró la edil, quien destacó que «las asociaciones de vecinos no podían votar como tales, solo como personas físicas».

La concejal popular indicó al tripartito «por no dejar opción a los vecinos y asociaciones a plantear en las reuniones celebradas estos meses sus propuestas y los ha remitido siempre a las votaciones finales a través de internet». Mora resaltó así que «esto demuestra la ausencia de personas en reuniones del Centro de Congresos y centros sociales, donde se presentaron el final de los presupuestos participativos con nula asistencia ciudadana».

Asimismo, denunció que «para muchos esta ha sido la maniobra para aprobar realmente los proyectos que el equipo de gobierno quería».