«La situación del Eldense es dramática»

La junta gestora del Club Deportivo Eldense catalogó ayer «triste y dramática» la coyuntura por la que atraviesa la institución, colista del grupo tercero de Segunda By virtualmente descendido a la Tercera División. Alfonso Ortuño, máximo mandatario de la entidad, aseveró que «los ingresos son cero y los gastos siguen creciendo y así no vamos a poder llegar a final de temporada si no hay ayudas». Aseguró, sin embargo, que «en cualquier caso no vamos a consentir que el Deportivo desaparezca y se convierta en un nuevo caso Huracán». Ortuño también comentó que la nomina mensual, entre jugadores y demás gastos, asciende a 42.000 euros y ahora mismo los únicos ingresos son las aportaciones de los directivos: «Vamos a sudar sangre para llegar a final de temporada», dijo. Todo se ha complicado con los gastos para rescindir el contrato de hasta dos entrenadores, además de que la subvención municipal no va a llegar tras una denuncia judicial que se ha producido.

«He pasado los dos peores meses de mi vida, no hay soluciones si nadie viene a ayudarnos», reclamó. Por ahora, los únicos que han echado una mano son los del Elda Industrial.