El Ayuntamiento impulsará la creación de un clúster agroalimentario a nivel comarcal

Más que un balance del año que termina el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, hizo ayer una carta a los Reyes Magos repleta de la «ilusión» con la que aseguró que trabaja su equipo de gobierno y muchos «retos por delante» con algún que otro proyecto que ya se concreta y que se pretende avanzar de cara al 2016. Las líneas de actuación, según indicó el popular, están encaminadas a dar apoyo a los sectores agrícola, comercial y turístico como principales motores del desarrollo económico, y con respecto al primero concretó que es intención del Ayuntamiento liderar un clúster agroalimentario junto con la Universidad Miguel Hernández -a través de la Escuela Politécnica Superior- los sindicatos agrícolas, los productores y las empresas del sector, con la intención de avanzar en la investigación y que todos puedan beneficiarse no ya solo en Orihuela, sino en el resto de la Vega Baja.

El alcalde indicó que el concejal de Agricultura, Víctor Valverde, ya tiene en su poder el dossier presentado por la universidad puesto que consideró que es esta institución la más indicada para definir el sistema de funcionamiento del organismo que debe dar voz a todos los agentes afectados. Para el primer edil, el Ayuntamiento debe realizar una labor de impulso y coordinación así como de liderazgo del proyecto y puntualizó que tiene que hacerse desde el Consistorio «sin ninguna significación política», es decir con la colaboración de todas las fuerzas que lo componen.

Para Bascuñana, la puesta en marcha de ese clúster permitirá «avanzar para que los productores de la comarca puedan tener una mayor especialización», así como mejorar los productos típicos y que se reconozca la calidad de los mismos en toda Europa. Asimismo añadió que la investigación beneficiará a todos los productores, grandes y pequeños en un proyecto que nace con vocación comarcal.

El concejal de Agricultura ya tiene la propuesta de la UMH para avanzar en el proyecto agrícola

«Para pedir el Patrimonio de la Humanidad hay que dar pasos que mejoren el casco histórico»

El resto de objetivos marcados por el equipo de gobierno tienen que ver con el comercio, el turismo y el patrimonio, aunque los tres van de la mano en especial en lo que concierne al casco histórico. En este sentido, Emilio Bascuñana aseguró que aunque se puede mejorar, la costa a nivel turístico goza de buena salid, mientras que las pedanías se están explotando como espacios tradicionales «y nos queda el casco urbano como el hijo más desfavorecido». En este sentido apuntó que desde este mismo año se comenzarán a aplicar políticas de revitalización de la zona centro y de sus barrios, y reconoció que en algunos de ellos, en especial los más cercanos a la sierra, no será suficiente con un lavado de cara sino que también habrá que realizar actuaciones sociales. Como emblema del inicio de esa renovación Bascuñana apuntó a dos edificios públicos que llevan años en estado de abandono. Uno es el Palacio Rubalcava y el segundo el inmueble que en su día ocupó la Caja de Monserrate en la Plaza Marqués de Rafal, de los que dijo que se dotarán de presupuesto para su mejora. El objetivo de todo eso no para el 2016, sino más a medio plazo, es dar los pasos necesarios para poder pedir a la Unesco la declaración de Patrimonio de la Humanidad, algo que el alcalde reconoció que no se logra en un año ni en dos pero que apuntó que es necesario avanzar para al final llegar a la meta marcada. De esta forma explicó que Orihuela tiene los ingredientes, puesto que cuenta con una gran concentración de monumentos en un espacio muy pequeño, «y este es el punto de partida de un camino que sabemos que tenemos que seguir, puesto que esa declaración es importante para tener un reconocimiento que movería turismo y atraería a gente a la ciudad». El popular dijo que ese futuro pasa por la rehabilitación de edificios tanto públicos como privados, con la implicación también de los particulares, así como por la creación de zonas peatonales, la creación de comercios y la actividad comercial y el arreglo de las calles, «todo enfocado a ese reconocimiento que no vamos a pedir ya, pero que requiere de esos pasos que ya de por sí supondrán mejoras».

Con respecto al hecho de que en ocasiones anteriores se haya intentado, sin lograrlo, realizar actuaciones en el casco histórico, Emilio Bascuñana aseguró que su equipo no es de los que tira la toalla a la primera de cambio «porque sabemos que siempre hay segundas oportunidades y lo importante es terminar y terminar bien», por lo que afirmó que no le importa las veces que se caiga porque se volverá a levantar para conseguir este empeño.