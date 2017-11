Cs se replantea ir a la marcha de este sábado si hay un lema independentista

Valencia, 14 nov (EFE).- Ciudadanos en Les Corts ha alertado hoy de que se replanteará su asistencia a la manifestación del sábado por una financiación justa para la Comunitat si se muestran lemas independentistas, mientras que PSPV, Compromís y Podem ha recordado que hay un lema unitario y quien se suma al acto se une a él.

Además, todos los grupos de Les Corts han instado al PP a que reflexione y se acabe sumando a la manifestación unitaria por una mejor financiación para los valencianos, en lugar de reunirse en solitario con ministros, pero el PP ha considerado que es más efectivo negociar con el Gobierno que ponerse tras una pancarta.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha indicado que van a estar "muy vigilantes" de que "no se desvirtúe" el mensaje de la manifestación del sábado y no se haga un "uso partidista" de ella, pues les preocupa que participe ERPV y que acuda Poble Lliure con el eslogan "Frente al expolio del Estado, independencia".

"No nos gustan en absoluto esos mensajes, no son bienvenidos", ha aseverado Sánchez, quien ha indicado que valorarán de nuevo su asistencia a la manifestación si ven que se hace un uso "partidista" de un acto en el que debe haber "unidad y unanimidad", y no lanzar mensajes del tipo "Madrid nos roba".

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha indicado que la Constitución ampara la libertad de expresión y que los convocantes son "gente muy razonable", pero si alguien quiere ir a "reventar" la manifestación "para eso está" el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y ha indicado que no conoce a "ningún independentista" en el Consell ni Les Corts.

Mata ha indicado que es necesario que el "grito" para reivindicar una financiación justa para los valencianos sea "alto, fuerte y claro", y ha tachado de "desleal" que el Gobierno use los ministerios como una "sucursal de Génova" al reunirse con Isabel Bonig, que no es "el Gobierno en la sombra ni una pequeña presidenta".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha recordado que la manifestación tiene un lema unitario, "por una financiación justa", y quien se suma a ella se adhiere a ese lema, por lo que no van a poner "un policía a controlar" los carteles que lleve cada ciudadano, pues no son "la Policía ni la Gestapo" y hay "libertad de expresión".

Ferri ha indicado que tiene la esperanza de que a última hora el PPCV se acabe sumando al acto, porque se trata de visibilizar el problema valenciano "yendo todos a una", y ha invitado en todo caso a la gente que vota, simpatiza y pertenece al PP a que acuda a manifestarse para que los valencianos no sean menos que el resto.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha indicado que sorprende que Ciudadanos haga estas afirmaciones mientras no tiene "ningún reparo" en participar en manifestaciones con grupos de extrema derecha, y ha indicado que no cree sea "un problema en absoluto" lo que Ciudadanos plantea.

Estañ ha reprochado al PP su "deslealtad", por no asistir a una manifestación que busca la unidad en torno a los derechos de los valencianos, y ha acusado al ministro de Hacienda de actuar más como "un militante del PP", al recibir a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pero no tener "prisa" en recibir al president del Consell.

La diputada del PP María José Catalá ha defendido que unos, como el PSPV, Compromís y Podem, se dedican "a la pancarta", y otros, como el PP, que es un partido con "vocación de gobierno", a la negociación con el Gobierno de España, "que es lo que va a resolver el problema de financiación" de los valencianos.

Para Catalá, reivindicar el cambio del modelo de financiación tras la pancarta es "muy efectista pero poco efectivo", pero los populares prefieren trabajar por eso en los ministerios, algo que es "poco efectista pero efectivo".

El exdiputado de Cs Alexis Marí ha indicado que acudirán a la manifestación, porque su motivo es "urgente y necesario", y ha criticado que el PP actúe como una "sucursal" de Génova y que Ciudadanos vaya cambiando de opinión.