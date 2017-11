Miquel Roca sobre Puigdemont: Creo que lo mejor es acercarse a la justicia

València, 14 nov (EFE).- El abogado y expolítico Miquel Roca, uno de los "padres" de la Constitución Española, ha asegurado hoy al ser preguntado por la situación del destituido presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont que él "siempre" ha creído que "lo mejor es acercarse a la justicia".

En cuanto al encarcelamiento de varios exmiembros del Govern, ordenado por la Audiencia Nacional por diversos delitos relacionados con el proceso secesionista catalán, Roca ha considerado que lo mejor en estos momentos es "dejar que actúe la justicia".

Roca ha hecho estas declaraciones en el Colegio de Abogados de València, donde ha acudido para impartir una conferencia sobre "Europa y seguridad jurídica" en el marco de la entrega del vigésimo Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pont.

"Deseo que estos temas puedan resolverse porque son importantes para el restablecimiento de un clima político constructivo. Dejemos que la justicia avance, de la misma forma que los mismos interesados facilitan la tarea de reconstruir las cosas", ha agregado.

Preguntado sobre si él hubiese recomendado a Puigdemont refugiarse en Bélgica, Roca ha contestado irónicamente: "Como no me lo preguntó, no tuve ocasión de plantearlo", si bien ha afirmado que "son sus abogados los que deciden".

"Yo siempre creo que lo mejor es acercarse a la justicia, porque cuando más te acercas, más te puedes explicar y más puedes ser reconocido", ha agregado.