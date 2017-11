El Levante confirma que no cubrirá hasta enero la baja de Alegría

València, 14 nov (EFE).- El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', confirmó hoy que no se plantean de forma inmediata cubrir la baja en el equipo del delantero Alex Alegría, lesionado de gravedad en la rodilla, aunque confesó que tienen previsto reforzar la plantilla en el próximo mercado de invierno.

"No urge fichar ahora mismo. No hay esa urgencia pero no por necesidad nuestra, es que el mercado no te ofrece algo que puedas mejorarlo. El mercado no invita a mejorar la plantilla. No vemos que haya un jugador que esté en la situación de estar en paro o que esté en la liga española que pudiéramos realizar, esa situación el mercado no la da", dijo Tito en Radio Marca Valencia.

La baja de Alegría, que se perderá lo que queda de temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, hubiera permitido al Levante solicitar a la Real Federación Española de Fútbol un permiso especial para incorporar un jugador.

Sin embargo, Tito confirmó que el club esperará al mercado de invierno para reforzar el equipo. "Estamos trabajando de cara al mercado de invierno porque tenemos que estar preparados para cualquier posición que podría mejorar el rendimiento del equipo. Estamos valorándolo pero no de forma contundente", indicó.

Además, el director deportivo mostró su confianza en poder contar con el delantero turco Enes Ünal hasta final de temporada, aunque recordó que dependerá del Villarreal, pues tiene la posibilidad de recuperarlo durante el mes de enero.