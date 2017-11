Advierten de que llegará un momento en que habrá que incrementar precio

Murcia, 14 nov (EFE).- El delegado del gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo, ha dicho hoy a los periodistas tras reunirse con los alcaldes de la Región que el precio del agua desalada es mucho mayor que del trasvase y que si sigue así la situación "habrá un momento en que habrá que incrementar el precio" al que se niegan los municipios.

Respecto a la subida tarifas, indicó que el agua desalada "es mucho mas cara que la del trasvase", por lo que entre sus previsiones está que se incremente sensiblemente el precio en 2018.

La Mancomunidad ha podido contrarrestar el sobrecoste gracias a una inyección de 11 millones de euros del MAPAMA para unas obras de emergencia en el suministro, lo que ha aliviado el presupuesto del organismo de abastecimiento, que se había visto obligado a desacelerar otras inversiones previstas y pedir tal ayuda económica.

Actualmente la MCT tiene cierto margen, según Gallardo, pero si se prolonga la situación de sequía como apuntan todas las previsiones, en tal caso se producirá un desequilibrio presupuestario en la Mancomunidad y, según dijo, "llegará un momento, esperemos que sea el mas lejano posible" en que habrá que incrementar el precio.

"El suministro está atendido y nuestra intención es que nuestra situación siga siendo así", recalcó.

El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha dicho a los periodistas al término del encuentro que le transmitieron la preocupación por posibles recortes del suministro.

"La situación es preocupante porque no tenemos agua en la cuenca y estamos todos viendo cómo avanza el otoño y no llueve no sólo en la Región de Murcia, sino en toda la península", comentó Gallardo.

Sin embargo, remarcó que desde la Mancomunidad no pueden hablar de garantías porque no tienen agua almacenada que les permita decir que hay agua para tres meses.

"Los recursos que tenemos los estamos produciendo prácticamente en el mismo día con la plena operación de nuestras desaladoras", agregó Gallardo.

Indicó que la ministra de agricultura se ha comprometido en que la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante) llegue a producir un máximo de 120 hectómetros cúbicos de agua, lo que aliviaría la situación no sólo del abastecimiento, sino del regadío, dado que se trata de una infraestructura compartida por ambos usuarios y gestionada por la empresa pública Acuamed.

Advirtió que la propia Mancomunidad ha hecho público un anuncio en su web bajo el titulo "agua que malgastes hoy la necesitarás mañana", al tiempo que señaló que había pedido a los ayuntamientos que sensibilicen a sus vecinos para no malgastar el recurso.

Por su parte, el alcalde de Alhama y secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha dicho hoy tras la reunión que el Ministerio de Agricultura (MAPAMA) tendría que sufragar las obras que necesite el abastecimiento desde las desaladoras.

Según Conesa, la posición de todos los alcaldes ha sido la de trasladar la preocupación de sus vecinos por el problema de falta de agua y de las necesidades que tienen "no sólo el consumo humano y el riego, sino la industria y las instalaciones ganaderas".

Asimismo, reiteró que las inversiones de mejora y de adecuación del canal de transporte de agua que ahora se necesitan para recibir el agua desde las desaladoras las realice el ministerio y que no estén a cargo de los ayuntamientos.

Insistió en el ruego a que tales inversiones para ese cambio de procedencia del recurso hídrico que hasta ahora procedía del trasvase Tajo-Segura principalmente y que ahora proviene de las desalinizadoras los acometa el ministerio, porque de lo contrario sería un factor de aumento del precio del agua "a lo que nos hemos negado en redondo", recalcó.

En este sentido, advirtió que una subida del precio del agua castiga a todos los hogares y también es un elemento que resta competitividad a la industria y a la ganadería.

Hernández indicó que el delegado del gobierno en la MCT le ha expuesto el esfuerzo de la Mancomunidad para que no haya recortes, al tiempo que expresó el apoyo de todos los ayuntamientos a este organismo para adoptar todas las medidas necesarias y de sensibilización vecinal para lograr un ahorro mas eficiente del agua.