Galas desea que el Alcoyano traslade a casa su buen momento como visitante

Alcoy , 13 nov .- El defensa Cristian Galas considera que el buen momento del Alcoyano como visitante debe tener continuidad como local, donde echa en falta un resultado que les dé "confianza" para dar el salto definitivo en la clasificación.

El gol del defensa cedido por el Albacete a los tres minutos de la reanudación sirvió para cerrar la victoria de los de José Galiana en casa del colista Deportivo Aragón (0-2).

El zaguero castellonense reconoció que al principio no se lo creía y miró al linier para ver si era verdad. "Hacía años que no marcaba un gol y no estoy acostumbrado, no sabía cómo celebrarlo. Soy defensa y se me da mejor defender que marcar goles. Espero que no sea el último y pueda seguir ayudando al equipo", dijo a los medios.

Para Galas la clave estuvo en salir al campo sin pensar en la clasificación. "El míster nos dijo que fuéramos a por el partido desde el primer minuto y es lo que hemos hecho. Si llegamos a jugar pensando que eran los colistas, nos hubieran ganado seguro", añadió.

El central aseguró que pese al flojo arranque de temporada del Alcoyano, en el vestuario siempre han mirado hacia arriba en la clasificación desde la primera jornada.

"Ahora falta que esos buenos resultados como visitante tengan continuidad en casa para consolidarnos en la cabeza", concluyó Cristian Galas.