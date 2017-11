Los convocantes del 18-N rechazan otros lemas al unitario de la manifestación

València, 13 nov (EFE).- Los convocantes de la manifestación por una financiación justa que se celebrará en València el próximo sábado han advertido hoy de que no serán bienvenidos a la marcha quienes vayan con un lema distinto y han reiterado que el objetivo es defender los intereses generales de la Comunitat Valenciana.

En una rueda de prensa para evaluar la evolución de la convocatoria, los dirigentes de CCOO-PV, UGT-PV y la patronal CEV han afirmado que no quieren otro tipo de pancartas que no sean la reivindicación de una financiación y unas inversiones justas y han señalado que no les gustaría que se instrumentalizara la marcha "por parte de nadie".

El lema de la marcha aún no está cerrado pero sí que se ha acordado ya la etiqueta para comentar o ilustrar la convocatoria en las redes sociales, que será #FinançamentJust.

El secretario general de CCOO-PV, Arturo León, ha afirmado, sobre una supuesta presencia de la CUP en la manifestación, que no le gustaría que se "modifique" el sentido de la reivindicación "ni ser instrumentalizados por nadie", y ha indicado que si alguien quiere hacer otra convocatoria, es libre de hacerla.

Para su homólogo de UGT-PV, Ismael Saez, no son bienvenidos quienes "vienen a confrontar y a montar ruido", mientras que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha insistido en que la manifestación se convoca en defensa de los intereses generales de la Comunitat, y no "intereses particulares".

Sobre la reunión que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, tendrá mañana con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para abordar la reforma del sistema de financiación, los tres dirigentes han coincidido en que si ese encuentro sirve para poner soluciones, es "positivo y legítimo", según ha declarado Navarro.

A juicio de León, es más adecuada esa reunión que "venir a decir que estamos llorando", y ha agregado que los políticos están "para dar respuesta" a los problemas y el encuentro de Bonig con Montoro es "sintomático" de que el movimiento de reivindicación de una financiación justa está teniendo "efecto" y "hace visible" a la Comunitat ante el Gobierno central.

Para UGT, esa reunión es "el primer éxito" de la movilización, si bien Saez ha expresado sus dudas de que Bonig o los representantes del PP pongan solución al problema en esa cita.

Precisamente la falta de respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro Montoro a la solicitud de una reunión por parte de la CEV el pasado 12 de septiembre -que no ha habido a fecha de hoy-, ha sido uno de los motivos que hizo decidir a la patronal sumarse a la marcha, además de aprobarse por unanimidad de la junta directiva de la organización la adhesión a la manifestación.

El presidente de la patronal ha señalado que la asistencia a la misma es voluntaria, al ser preguntado por el PP -que no asistirá-, Coepa o AVE, y ha recordado que la CEV ya tiene representatividad empresarial en las tres provincias.

Sobre Cámara Valencia en concreto, ha precisado que la invitación a adherirse a la manifestación se envió el pasado viernes.

La manifestación, convocada a las 18 horas del próximo sábado, contará con dos cabeceras, la primera liderada por "la sociedad civil" (sindicatos y patronales) y la segunda de los representantes políticos, entre ellos el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Alrededor de 170 entidades han mostrado su adhesión a la marcha, que cuenta también con apoyos a título individual, de comités de empresa y de juntas de personal.

Para facilitar la participación, los sindicatos han informado de que se han acordado servicios de tren desde Castellón y las líneas de Xàtiva (2) y Gandia, y las organizaciones sindicales fletarán autobuses para atender las demandas de Alicante.

Los dirigentes sindicales y de la CEV han reafirmado que la manifestación no es "contra nadie" y que no cuestiona el Estado de las autonomías ni el sistema de financiación autonómica sino los criterios de reparto, y se han mostrado convencidos de que tendrá "un gran respaldo".

Además, la marcha será "el inicio", según Navarro, para convertir en "visible" esta reivindicación, que cuenta, ha recordado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Comunitat.