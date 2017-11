Bonig afirma que el cambio de financiación "hay que pelearlo donde toca"

Castellón, 13 nov (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmado que "el cambio de modelo de financiación hay que pelearlo donde toca" y ha resaltado que "el PP es el único partido que está mostrando coherencia con la reivindicación del cambio del modelo de financiación".

Durante su visita a Vinaròs esta mañana, Bonig ha asegurado "no entender las quejas" del president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre su reunión de mañana con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según han informado fuentes del PPCV.

"Hace menos de un mes se reunió (Puig) con el ministro Montoro y también con el presidente Rajoy, y me parece fenomenal", ha dicho Bonig y ha agregado que "también recibió el ministro a los portavoces Mata (PSPV) y Ferri (Compromís), cuando son partidos que sustentan al gobierno, por lo que no creo que vayan a decir algo distinto, pero aun así los recibió".

Ha asegurado no entender "qué problema hay en que la líder de la oposición, del partido más votado en esta Comunitat, solicite por los cauces legales una reunión con el ministro. No sé por qué no me puedo reunir y el resto sí".

Sobre las acusaciones de deslealtad, Isabel Bonig ha dicho que "se quejan de todo y son muchas ganas de enredar en la calle y pocas ganas de trabajar. El PP va a ser coherente hasta el final y no le va a fallar a los valencianos".

Bonig ha reiterado que "queremos ese cambio del modelo (de financiación) aprobado en 2009 por Zapatero con el silencio cómplice de Puig y Oltra porque discrimina a esta Comunitat, pero hay que pelearlo donde hay que pelearlo".

"Es el momento de la política, del diálogo, ese del que tanto habla Puig", ha dicho la presidenta del PPCV y ha dicho que el diálogo debe hacerse "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las comunidades del PSOE, y ese acuerdo que alcancemos entre todos llevarlo al congreso para cambiar la ley orgánica".

Isabel Bonig ha dicho que para ese acuerdo "necesitamos al PSOE" y ha dicho al president Puig que "es el momento del diálogo y no de la calle y la pancarta".

Para Bonig son necesarias "certeza y seguridad" así como "estar todos unidos" y ha asegurado que "ustedes criminalizan al PP, señalan al PP y además quieren manifestarse en las calles pero no negociar en los despachos".

Ha recalcado que "vamos a decirle al ministro Montoro en la reunión de mañana que estamos a favor del cambio de modelo. El presidente Rajoy y Montoro lo tienen claro pero necesitamos de los votos de Compromís, Podemos y del PSOE. Esperemos que se pongan de acuerdo los barones socialistas".