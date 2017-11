Rus: Si alguien no iba a trabajar a la Diputación no era responsabilidad mía

València, 13 nov (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha afirmado hoy que la Corporación provincial tenía 3.500 empleados, y si "cinco, seis o siete" no iban a trabajar no era responsabilidad suya, pues él "era Superman, pero a tanto no llegaba", sino de la gerencia de Personal.

Rus se ha pronunciado así en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de la empresa pública Ciegsa, donde ha comparecido acompañado de su abogado, y donde ha negado que promoviera la contratación de personal en Ciegsa que no acudía a su puesto de trabajo (los llamados 'zombies').

Se ha preguntado cómo iba a contratar a una persona que no fuera a trabajar cuando la Diputación redujo de 2007 a 2015 en 91 millones el capítulo de personal, y ha afirmado que el actual presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y la actual directora general de vivienda fueron asesores del PSPV en la Corporación 2007 al 2011, pero no los vio nunca.

"No diré yo que son unos zombies, pero no los he visto nunca por la Diputación", ha añadido Rus, quien ha indicado con ironía que igual "estaban en una habitación", y ha insistido: "no diré yo que no iban a trabajar; seguro que iban. ¿Adónde? No lo sé, pero cobraban, seguro".

Rus ha indicado en que él no era responsable de los trabajadores ni de firmar los contratos, y ha insistido en que en la Diputación había una gerencia de Personal, por lo que si alguien no iba a trabajar debería haber enviado "una cartita" diciendo: "que este no viene a trabajar, y quiere cobrar".