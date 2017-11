Mir denuncia la falta de actitud de su equipo

Elche , 12 nov .- Vicente Mir, entrenador del Elche, ha denunciado la falta de actitud del equipo ilicitano durante el partido ante el Formentera que ha concluido con el triunfo del conjunto balear por (0-1).

"No ha habido nada de actitud, la derrota es muy merecida", dijo el entrenador del Elche, cuyo equipo fue silbado por la afición a la conclusión del partido.

"Con el escudo y la afición no se gana y si somos tan buenos tenemos que demostrarlo en el campo. Faltó de todo, empezando por mí", añadió el valenciano, quien vive su peor momento desde su llegada al banquillo.

"La imagen no ha sido buena, ha sido un desastre total. No hemos hecho ningún mérito para ganar", insistió el preparador, quien recordó, no obstante, que el Elche sigue en zona de promoción de ascenso.

En relación a los cánticos de parte de la afición en los que se pedía su salida del club, el valenciano señaló que ese tipo de situaciones le hacen "un entrenador más fuerte".

"Confío mucho en mi trabajo y más yendo segundos. A mí eso no me influye en nada. Cuando vayamos quintos entonces diremos que vamos mal", apostilló.

Por último, el entrenador confió en enmendar la mala imagen la próxima semana el Mallorca ante el líder y recordó que "por un día en el que no hemos tenido actitud no se puede decir que no la haya habido antes".