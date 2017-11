Márquez insiste en que "hay que seguir con la misma intensidad"

Cheste , 11 nov .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que este sábado consiguió su cuadragésimo quinta mejor clasificación de entrenamientos en MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el que se juega el título con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), continúa asegurando que "hay que seguir con la misma intensidad".

"Al final tenemos que seguir con la misma intensidad, lo avisé ya el jueves que seguiría con la misma intensidad, con el mismo estilo y se está viendo que sigo igual y lo cierto es sonrío y que estaría más preocupado si él -Dovizioso- tuviese el mejor tiempo y yo estuviese noveno, pero esto no nos puede relajar", explicó.

"Este domingo tendremos que valorar cómo salir a carrera y soy consciente de que en las primeras vueltas iré un poco más tenso de lo normal, intentaré coger el ritmo que he tenido en entrenamientos y, a partir de ahí, encontrarme cómodo con la moto", afirmó el piloto de Repsol Honda.

"El ritmo es importante, es importante tener un pequeño margen por si acaso tienes que empujar y en ese sentido me encuentro bastante bien; ahora faltará decidir el neumático trasero, porque el medio va bastante bien, aunque el blando parece que puede acabar la carrera bien", continúa Márquez.

"Está claro que aparte de mí hay tres o cuatro pilotos que, de momento, tienen mejor ritmo que Dovizioso y eso me da tranquilidad, pero son treinta vueltas", recordó el piloto de Repsol Honda.

Y tras sumar su vigésimo séptima caída y sin lesionarse, Marc Márquez asegura haber dicho siempre que "cuando hay tensión, cuando hay intensidad, cuando estás concentrado al ciento por ciento, y cuando sabes que puede llegar la caída, tu cuerpo va un poco diferente, va preparado".

"Casi todas las caídas en las que me he hecho daño son caídas que no me esperaba. Insisto en que soy autoexigente y por eso las caídas quiero intentar que para el año que viene las pueda reducir, por lo menos a la mitad", comentó Márquez.

En cuanto a la probable estrategia de carrera, Marc Márquez reconoció: "si Dovizioso no está delante y está sufriendo un poquito más, y veo que hay varios pilotos delante, tengo que hacer mi carrera y hoy por hoy estoy listo para luchar por la victoria, aunque tampoco pretendo coger el mismo riesgo de entrenamientos".

"Este fin de semana me planteaba dos puntos muy importantes: uno era el entrenamiento oficial, tenía como principal objetivo, aunque tenía que arriesgar, la primera línea, y he conseguido el mejor tiempo; y el segundo punto clave es salir bien y la primera vuelta. Si pasas estos dos puntos ya tienes bastante riesgo superado. Faltaría terminar la carrera, que es lo más importante", manifestó el líder del mundial de MotoGP 2017.

Y al ser preguntado sobre posibles mensajes desde su pizarra en la calle de talleres, Márquez dijo que todavía lo tenía que hablar con el equipo "sinceramente, no lo hemos hecho aún, pero quizás durante determinados momentos de carreras saber la posición de Dovizioso para no tener que buscar pantallas estaría bien".

"Todo dependerá de cómo acabe los libres de mañana, después tendremos una reunión en la que plantearemos estas situaciones", afirmó el piloto de Repsol Honda.